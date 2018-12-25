25 декабря пленум Верховного суда России принял постановление, защищающее граждан от уголовных дел за покупку шпионских устройств для игры или в целях личной безопасности.

За год за приобретение аппаратуры с функцией скрытой записи были осуждены 257 человек. Фото: REUTERS

По данным Верховного суда страны, за год по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" были осуждены 257 человек. Причем число таких дел резко выросло.

Как не раз заявляли эксперты, причина в том, что правоохранители начали нарабатывать статистику за счет граждан, не замышлявших ничего плохого. Кто-то купил трекер для того, чтобы следить за коровой. Кто-то шутки ради выписал китайскую ручку со встроенным диктофоном. Кто-то установил в автомобиле GPS-трекер, позволяющий записывать разговоры в салоне. Эта функция пригодится при угоне машины.

Но в итоге покупатели попадали на скамью подсудимых.

В высокой судебной инстанции решили разобраться в причинах и дать специальные разъяснения, когда техника неподсудна.

Постановление особо уточняет: в таких делах всегда надо уточнять цели человека. Если гражданин планировал собирать тайное досье на соседей, это безусловно подсудно.

Неподсудна ошибка, когда человек заказал в интернете какой-то прибор, и не подозревая о его тайных возможностях. Но и знание о вшитых жучках иногда освобождает от ответственности. Все зависит от того, для чего именно покупались приборы.

Как сказано в постановлении, не могут быть квалифицированы как преступление "действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан".

Обычные гаджеты можно покупать смело. Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п. могут быть признаны специальными средствами лишь "при условии, если им преднамеренно, путем специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию". Проще говоря, обычный телефон неподсуден.

Если же человек установил хитрую программу, превращающую обычный телефон в настоящий гаджет Джеймса Бонда, то придется ответить перед судом. Одно дело - невинные игры или защита личной безопасности, и совсем другое - слежка за ближними.

Еще одно резонансное положение: обнародование переписки или телефонных переговоров граждан по прямому умыслу является преступлением. В постановлении отмечается, что "ответственность наступает независимо от того, составляют передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина или нет".

Можно купить трекер в целях личной безопасности: для контроля за животными, наблюдения за детьми, отслеживания автомобиля и т.п.

Незаконный доступ к содержанию переписки и переговоров, как сообщает Верховный суд, может состоять в ознакомлении с текстом переписки, прослушивании телефонных переговоров, звуковых сообщений, их копировании, записывании с помощью различных технических устройств и тому подобное.

По словам экспертов, это означает, что подсудно разглашение чужих переговоров, каким бы путем они ни попали к человеку. Тайное прослушивание, кстати, тоже подсудно.

Если же переписку обнародовал один из участников, то здесь все зависит от содержания. Если речь о каких-то тайнах, охраняемых законом, которые человеку сообщили конфиденциально, то здесь надо молчать. Если же ничего секретного не было, то за обнародование не накажут. По крайней мере пранкеры, телефонные шутники, которые разыгрывают ВИП-персон, уже сообщили, что их подобные правовые позиции не касаются: они сами являются участниками разговоров, которые потом обнародуют в интернете.