Предоставление незаконных привилегий в казенных домах кому бы то ни было будет считаться нарушением условий содержания. Такие разъяснения дал 25 декабря Пленум Верховного суда России.

Если подобные нарушения будут обнаружены, то кому-то из граждан начальников придется ответить. Что такое привилегии в тюрьме, вся страна недавно смогла узнать на примере члена печально известной банды Цапков - Вячеслава Цеповяза.

В интернете появились снимки из дальневосточной колонии, где осужденный отбывает наказание. В колонии осужденный хорошо устроился, ест икру и крабов, жарит шашлыки и т.п. А до того большой скандал был в "Матросской Тишине", где правозащитники обнаружили ВИП-камеры для богатых.

Казалось бы, очевидная ситуация: так нельзя. Однако и в том, и в другом случае зазвучали отдельные голоса, утверждавшие, что ничего вопиющего тут нет. Мол, если у человека есть возможность получать в посылках крабы (это же не наркотики) или оплатить неказенный ремонт в казенном доме, разве плохо?

Однако любая помощь тюрьме и заключенным должна иметь разумные границы. Такая правовая позиция заложена в постановление Пленума Верховного суда России, принятое во вторник. Незаконные льготы и привилегии осужденным к лишению свободы также могут рассматриваться как нарушение условий содержания. Дополнительные блага возможны только в рамках установленных норм. Нельзя передавать передач больше, чем положено, нельзя тратить больше, чем положено.

Каких-то спецпредложений для богатых быть не может. В целом документ детально прописывает, как заключенный может защищать свои права и, главное, что именно можно защищать.

Как поясняет Верховный суд, заключенные вправе подать административный иск и судиться по процедуре, прописанной в Кодексе административного судопроизводства. Он прописывает порядок рассмотрения споров гражданина с государственными инстанциями. Подать административный иск можно будет в районный суд, на территории которого расположена колония.

Документ детально разъяснил основные права, которые есть у заключенных. Названы 8 видов прав, список не исчерпывающий, но перечислено главное. Например, право на личную безопасность. "Разъяснения Верховного суда позволят усилить контроль за условиями в местах принудительного содержания", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Запрещенным приемом документ признает необоснованное перемещение заключенного из колонии в колонию. На такой перевод должны быть причины, список которых прописан в законе. Если необходимости нет, человек сможет обжаловать перевод в другой казенный дом.