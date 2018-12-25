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Xiaomi представила в России особенный Pocophone за 27 тысяч рублей

25.12.2018,  
15:48
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке смартфон Pocophone F1 в конфигурации 6+128 Гб в корпусе из кевлара. Его стоимость составила 27 тысяч рублей, сообщает интернет-магазин производителя.

Ранее бюджетный флагман Xiaomi с защищенным кевларовым задником был доступен в конфигурации 8+256 Гб. В России эта версия официально не продавалась и не продается.

Обычная версия Pocophone F1 с 6+128 Гб памяти стоит в России 26 тысяч рублей, младшая модификация 6+64 Гб продается за 24 тысячи. Ближайший конкурент смартфону, работающий на том же процессоре - OnePlus 6 стоимостью около 28 тысяч рублей за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ.

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Ранее в Сети появились слухи о Pocophone F2, который получит новый SoC Qualcomm Snapdragon 855 и станет самым дешевым смартфоном на топовом процессоре. Также, по имеющимся данным, он будет оборудован основной камерой с четырьмя объективами, сканером отпечатка пальца в экране, "дырявым" дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и получит поддержку сетей 5G.

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