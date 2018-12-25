За незаконные свалки хотят ввести миллионный штраф

В России будет ужесточен контроль за теми, кто вывозит отходы в лес, в соседние регионы или сваливает их в карьеры. Сейчас уже рассматривается необходимость оснащения транспорта, работающего с мусором, системой ГЛОНАСС.

"И, конечно, мы выступаем за ужесточение наказания в этой сфере, - рассказал на "деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. - В Госдуму внесены поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают дифференциацию административных правонарушений и значительно увеличивают санкции за нарушение закона об отходах". В случае внесения поправок штрафы за несанкционированные свалки для граждан вырастут до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до миллиона рублей.

Полностью интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".