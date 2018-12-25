За незаконные свалки хотят ввести миллионный штраф

Новости

На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми 06:52
Двухлетний ребенок погиб из-за пожара в Хабаровском крае 06:46
СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка 06:17
Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 06:05
Задержанного на Чукотке американца отправили в Москву 06:02
Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном 05:36
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 05:12
В Великобритании запретили продажу котят и щенков через посредников 04:53
В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека 04:47
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле 04:33
При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики 04:19
Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов 04:19
Вулкан Этна активизировался на Сицилии 03:25
Эксперт ООН призвал США расследовать смерть ребенка на границе 03:14
Марокканские пограничники спасли более 200 нелегальных мигрантов 02:48
Саудовская Аравия оплатит восстановление Сирии вместо США 02:30
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах 02:25
Летевший на Гавайи Boeing 737 вернулся в Канаду из-за неполадок 02:00
Глава Беларуси заявил о важности отношений с Россией 01:57
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме 01:39
Турция: Покупка у США ЗРК Patriot не повлияет на соглашение по С-400 00:53
Двое "желтых жилетов" приговорены к году тюрьмы во Франции 00:34
Видео: Кевин Спейси снова стал Фрэнком Андервудом 24.12.2018
Нефть обвалилась на 6-7 процентов на пессимизме инвесторов 24.12.2018
Посольство РФ: Даже Рождество Лондон использует для нагнетания русофобии 24.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 07:00
Рубрика: Общество

За незаконные свалки хотят ввести миллионный штраф

Текст: Ольга Бухарова, Денис Передельский
В России будет ужесточен контроль за теми, кто вывозит отходы в лес, в соседние регионы или сваливает их в карьеры. Сейчас уже рассматривается необходимость оснащения транспорта, работающего с мусором, системой ГЛОНАСС.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
За переработку отходов будет отвечать единая организация

"И, конечно, мы выступаем за ужесточение наказания в этой сфере, - рассказал на "деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. - В Госдуму внесены поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают дифференциацию административных правонарушений и значительно увеличивают санкции за нарушение закона об отходах". В случае внесения поправок штрафы за несанкционированные свалки для граждан вырастут до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до миллиона рублей.

Полностью интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Общество Экология Власть Право Административное право Правительство Минприроды Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя