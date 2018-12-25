Предновогодний тур регулярного чемпионата Единой лиги завершился в понедельник матчем "Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Подмосковные баскетболисты уверенно победили питерский клуб с его новым главным тренером, авторитетным испанским специалистом Хоаном Плазой, - 90:67.

"Химки" оказались сильнее команды из Санкт-Петербурга во всех компонентах игры, включая борьбу за подбор мяча. Фото: РИА Новости

Прибывшие на игру болельщики команды с берегов Невы вывесили плакат "Спасибо, Вася!", поблагодарив теперь уже бывшего наставника "Зенита" Василия Карасева за четыре с лишним сезона работы. Но теперь в истории клуба, созданного в 2014 году и сейчас переживающего трудные времена, открыта новая страница.

Плаза приступил к работе с питерцами в минувшую субботу и пока в тренировочном процессе ничего менять не стал. Какой-то методической новизны стоит ожидать уже после коротких новогодних каникул. Хотя не факт, что появление испанца станет панацеей от бед "Зенита". Истоки проблем клуба, скорее всего, в неудачной селекции межсезонья и очевидных просчетах менеджмента.

"Химки", которые продолжают выступать без травмированного Алексея Шведа и только-только завершившего курс лечения американца Энтони Гилла, очень продуктивно провели стартовую четверть, добившись двукратного преимущества - 30:15. Вообще, в первой половине хозяева успешно выполняли дальние броски, реализовав 8 из 11 попыток (почти 73 процента эффективности). На большой перерыв соперники ушли при счете 47:36 в пользу хозяев.

После отдыха химчане резко прибавили и учинили "Зениту" в третьей четверти форменный разгром - 23:8, а общий перевес вырос до 26 очков (70:44). Остаток матча превратился уже в формальность.

Хоан Плаза стал 98-м главным тренером в командах Единой лиги за всю десятилетнюю историю турнира

Положение лидеров в верхней половине таблицы Единой лиги таково: ЦСКА - 10 побед - 0 поражений, "Химки" - 10-1, УНИКС (Казань) - 8-2, "Астана" (Казахстан) - 7-3, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 7-4, "Зенит" - 5-5, "Калев" (Эстония) - 5-6. До наступления Нового года пройдет только один вынесенный матч "Калев" - ЦСКА. Игра состоится 30 декабря. Затем чемпионат возобновится 5 января. Но "Химкам" в ближайший четверг на "Арене Мытищи" еще предстоит сражение с испанской "Басконией" в рамках Евролиги. Наша команда ведет отчаянную борьбу за попадание в зону плей-офф.