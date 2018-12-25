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25.12.2018 13:43
Рубрика: Общество

Россиянам рассказали о правильном зимнем питании

Текст: Руслан Мельников

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о правильном питании в зимнее время.

Как сообщается на сайте ведомства, в этот период человек подвержен влиянию неблагоприятных факторов, которые могут привести к ослаблению иммунной системы. Речь, в частности, идет о низких температурах, температурных перепадах между уличными условиями и микроклиматом в помещениях, дефиците солнечного света и нехватке в рационе овощей и фруктов.

Фото: depositphotos.com
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"Естественно, что понижение температуры воздуха зимой должно вести к увеличению энергозатрат организма. Таким образом, организм дает нам знать об этом, "заставляя" выбирать и активнее потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию", - сообщают в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют поддержать организм продуктами, которые содержат "полезные" жиры и углеводы. Это жирная рыба, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи, свежая зелень, фрукты и орехи. Также эксперты советуют не забывать о "согревающих" пряностях: имбире, корице и гвоздики. Чтобы согреться, например, можно выпить имбирный чай с корицей, мятой и лимоном.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Новый год
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