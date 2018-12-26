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Актер из "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" попался на педофилии

Новости
    26.12.2018, 14:22
Текст:   Олег Усков

Американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Стони Уэстморленду, снявшемуся, среди прочего, в сериалах "Во все тяжкие" и его приквеле-спин-оффе "Лучше звоните Солу", предъявлены обвинения в попытке растления подростка. Об этом сообщает THR.

По данным издания, актер, работавших, в том числе, и на "диснеевских" шоу, попадает под шесть пунктов уголовных обвинений, так как собирался заняться сексом с несовершеннолетним: возможная жертва 48-летнего Стони - тринадцатилетний мальчик.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Сообщается, что в приложении для знакомств представителей нетрадиционных ориентаций артист завел общение с мальчиком, и, зная о том, что тому - тринадцать, продолжил свое злонамеренное деяние. В том числе отправив собеседнику свои неприличные фото. Взамен прося того отправить ему аналогичное.      

К счастью, под аккаунтом возможной жертвы бдительно сидел полицейский сотрудник в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В результате Уэстморленд был задержан, когда, арендовав автомобиль, прибыл на встречу с "мальчиком", планируя далее заняться с ним сексом в мотеле.

Дата слушаний по делу очередного голливудского педофила пока не названа.

Стони Уэстморленд родился в Теннесси. На экранах - с середины девяностых. Снялся в фильмах и сериалах "Годзилла" (версия Эммериха), "Звездный путь: Вояджер", "Девочки Гилмор", "Великолепная афера" Ридли Скотта, "Башни-близнецы", C.S.I., "Кости", "Косяки", "Скандал", "Правосудие". До текущего момента был задействован в одной из главный ролей "семейной" многосерийной комедии "Энди Мэк", откуда теперь стремительно устранен.

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