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Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 8,5% 26.12.2018
В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками 26.12.2018
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о судоходстве в Азовском море 26.12.2018
Адвокат: Братья Кокорины и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО 26.12.2018
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МВД Украины объяснило продление запрет на въезд мужчин из России 26.12.2018
На Украине продлили запрет на въезд мужчинам из РФ 26.12.2018
Трамп посетил военных, несущих службу в Ираке 26.12.2018
Израильский кнессет распущен перед выборами 26.12.2018
Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики 26.12.2018
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине 26.12.2018
Во Франции продавцы потеряли €2 млрд из-за протестов "желтых жилетов" 26.12.2018
В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера 26.12.2018
ФСБ задержала старшего инспектора ФСИН по Самарской области 26.12.2018
Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче 26.12.2018
В Пензенской области мужчина погиб при пожаре на складе пиротехники 26.12.2018
Цена нефти Brent превысила 52 доллара 26.12.2018
В Москве клинику накажут за "женское обрезание" 26.12.2018
NYTimes: Трамп не служил в армии, "откосив" по болезни 26.12.2018
Почти треть украинцев считает ситуацию в стране "критической" 26.12.2018
В Ленобласти из-за ДТП перекрыто движение по трассе "Сортавала" 26.12.2018
Ливан пожалуется в Совбез ООН на действия Израиля 26.12.2018
Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 26.12.2018
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 26.12.2018
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Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Овен

Посвятите год работе и деловым контактам. В вопросах налогов и кредитов будьте предельно внимательны.

Телец

Хорошее настроение и предприимчивость позволят добиться успехов в новом году. Девиз предстоящего года: только вперед!

Близнецы

Жизненные обстоятельства могут оказаться сильнее ваших желаний. Вы проявите высокую работоспособность, энергичность и исполнительность.

Рак

2019 год сулит приятные впечатления и интересные, полезные знакомства. Поводов для радости будет больше, чем для огорчений.

Лев

Ваше положение на работе станет еще более устойчивым и стабильным. Возможное беспокойство будет приятным: вы потеряете голову от любви.

Дева

Первая половина года - время напряженной работы. В начале лета стоит сбросить обороты: в июле - августе возможны сюрпризы.

Весы

Весь предстоящий год вы будете пожинать плоды нынешнего. Весной ожидается прилив энергии.

Скорпион

Год обещает оказаться удачным в финансовом отношении. Осень может быть непредсказуема и щедра на сюрпризы.

Стрелец

Вы можете слегка расслабиться и больше времени уделить себе и семье. Дела не будут отвлекать, если вы сами не начнете искать себе лишнюю работенку.

Козерог

Вам обещана удача в делах, если за риском будет стоять трезвый расчет. Рассчитывать на успех можно только в том случае, если все находится под контролем.

Водолей

Если в 2018 году у вас возникали спорные ситуации с коллегами и партнерами, то в наступающем году все станет предельно ясно.

Рыбы

Любителям ставить на карту все, что есть, год вряд ли принесет удачу. Отметайте сомнительные проекты, чреватые риском для кошелька и репутации.

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