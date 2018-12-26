Овен
Посвятите год работе и деловым контактам. В вопросах налогов и кредитов будьте предельно внимательны.
Телец
Хорошее настроение и предприимчивость позволят добиться успехов в новом году. Девиз предстоящего года: только вперед!
Близнецы
Жизненные обстоятельства могут оказаться сильнее ваших желаний. Вы проявите высокую работоспособность, энергичность и исполнительность.
Рак
2019 год сулит приятные впечатления и интересные, полезные знакомства. Поводов для радости будет больше, чем для огорчений.
Лев
Ваше положение на работе станет еще более устойчивым и стабильным. Возможное беспокойство будет приятным: вы потеряете голову от любви.
Дева
Первая половина года - время напряженной работы. В начале лета стоит сбросить обороты: в июле - августе возможны сюрпризы.
Весы
Весь предстоящий год вы будете пожинать плоды нынешнего. Весной ожидается прилив энергии.
Скорпион
Год обещает оказаться удачным в финансовом отношении. Осень может быть непредсказуема и щедра на сюрпризы.
Стрелец
Вы можете слегка расслабиться и больше времени уделить себе и семье. Дела не будут отвлекать, если вы сами не начнете искать себе лишнюю работенку.
Козерог
Вам обещана удача в делах, если за риском будет стоять трезвый расчет. Рассчитывать на успех можно только в том случае, если все находится под контролем.
Водолей
Если в 2018 году у вас возникали спорные ситуации с коллегами и партнерами, то в наступающем году все станет предельно ясно.
Рыбы
Любителям ставить на карту все, что есть, год вряд ли принесет удачу. Отметайте сомнительные проекты, чреватые риском для кошелька и репутации.