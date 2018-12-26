Овен

Посвятите год работе и деловым контактам. В вопросах налогов и кредитов будьте предельно внимательны.

Телец

Хорошее настроение и предприимчивость позволят добиться успехов в новом году. Девиз предстоящего года: только вперед!

Близнецы

Жизненные обстоятельства могут оказаться сильнее ваших желаний. Вы проявите высокую работоспособность, энергичность и исполнительность.

Рак

2019 год сулит приятные впечатления и интересные, полезные знакомства. Поводов для радости будет больше, чем для огорчений.

Лев

Ваше положение на работе станет еще более устойчивым и стабильным. Возможное беспокойство будет приятным: вы потеряете голову от любви.

Дева

Первая половина года - время напряженной работы. В начале лета стоит сбросить обороты: в июле - августе возможны сюрпризы.

Весы

Весь предстоящий год вы будете пожинать плоды нынешнего. Весной ожидается прилив энергии.

Скорпион

Год обещает оказаться удачным в финансовом отношении. Осень может быть непредсказуема и щедра на сюрпризы.

Стрелец

Вы можете слегка расслабиться и больше времени уделить себе и семье. Дела не будут отвлекать, если вы сами не начнете искать себе лишнюю работенку.

Козерог

Вам обещана удача в делах, если за риском будет стоять трезвый расчет. Рассчитывать на успех можно только в том случае, если все находится под контролем.

Водолей

Если в 2018 году у вас возникали спорные ситуации с коллегами и партнерами, то в наступающем году все станет предельно ясно.

Рыбы

Любителям ставить на карту все, что есть, год вряд ли принесет удачу. Отметайте сомнительные проекты, чреватые риском для кошелька и репутации.