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26.12.2018 21:45
Рубрика: В мире

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Текст: Константин Волков

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы. Об этом пишет 26 декабря австрийская газета Kronen Zeitung.

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В частности, Вершюц отметил, что на Украине действуют ультранационалисты, которые угрожают журналистам, рассматривающим деятельность властей с критической точки зрения. "Двоих журналистов в этой стране уже убили, и я не хочу быть третьим", - написал Вершюц.

Он попросил правительство Австрии и руководство телеканала ORF повлиять на Киев, в частности - добиться удаления записи о себе как об "агенте Кремля" на одной из страниц украинского интернета.

"Угроза на Украине есть не только для меня, но и для моих сотрудников", - отметил журналист. Кроме того, он указал, что его съемочной группе власти отказывают в аккредитации.

В мире экс-СССР Украина
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