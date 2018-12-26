Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы. Об этом пишет 26 декабря австрийская газета Kronen Zeitung.

В частности, Вершюц отметил, что на Украине действуют ультранационалисты, которые угрожают журналистам, рассматривающим деятельность властей с критической точки зрения. "Двоих журналистов в этой стране уже убили, и я не хочу быть третьим", - написал Вершюц.

Он попросил правительство Австрии и руководство телеканала ORF повлиять на Киев, в частности - добиться удаления записи о себе как об "агенте Кремля" на одной из страниц украинского интернета.

"Угроза на Украине есть не только для меня, но и для моих сотрудников", - отметил журналист. Кроме того, он указал, что его съемочной группе власти отказывают в аккредитации.