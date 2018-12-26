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26.12.2018 13:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку в Ижевске

Текст: Данила Жиляев

В Удмуртии стартовала "Ижевская винтовка" - ежегодные всероссийские соревнования по биатлону, являющиеся отборочными на январские этапы Кубка мира. Турнир начался с женской индивидуальной гонки, победительницей которой стала Наталья Гербулова.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Она преодолела 15-километровую дистанцию за 48:34,5 секунды, допустив при этом два промаха. Второй стала Маргарита Васильева с двумя неточными выстрелами и отставанием 19,4 секунды. Замкнувшая тройку Лариса Куклина, также дважды выстрелившая неточно, отстала от победительницы на 44,3 секунды.

"Я буквально три дня назад прилетела с высоты 1300 метров, и я думала, бежать будет намного тяжелее, потому что очень давно не бегала по такой лыжне, по такому перемороженному снегу. Для нас эти условия кажутся адскими, - призналась после гонки Гербулова, чьи слова приводит сайт телеканала "Матч ТВ". - Пока я бежала первый круг, у меня замерз очень сильно нос, был белым, мне все говорили "три его". Поэтому я достаточно довольна своей гонкой. правда на первом рубеже было два промаха, но потом я собралась и справилась с другими тремя рубежами".

Сегодня в рамках "Ижевской винтовки" состоится еще одна гонка - мужской спринт на 10 км. Соревнования завершатся 29 декабря.

Спорт Биатлон Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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