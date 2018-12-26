Более 90% россиян уверены в способности армии отразить военную угрозу

Социологи (ВЦИОМ) поинтересовались у россиян, что они думают о состоянии современных Вооруженных сил. По оценкам наших соотечественников, за последние семь лет состояние российской армии значительно улучшилось: 61 процент ставит оценки "хорошо" или "очень хорошо". Только шесть процентов говорят о "плохом" или "очень плохом" состоянии Вооруженных сил.

Более половины наших сограждан говорят об улучшении общей ситуации в армии в последние несколько лет, 42 процента также полагают, что за последние 2-3 года повысилась боеспособность (улучшение военной техники и вооружения).

Свою осведомленность о положении дел в армии 44 процента опрошенных оценили как хорошую, 54 процента - как плохую. По данным социологов, за шесть лет заметно выросло количество россиян, которые хотели бы, чтобы в армии служил кто-то из их родственников. Главной причиной уклонения от службы в армии 44 процента наших соотечественников считают страх перед дедовщиной и еще 41 процент - боязнь высоких физических нагрузок.