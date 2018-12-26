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26.12.2018 14:19
Рубрика: Спорт

Бучневич - игрокам "молодежки": Слушайте Брагина и будете в медалях

Текст: Данила Жиляев
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

Залог возможного успеха сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею - взаимодействие игроков с главным тренером Валерием Брагиным. Такое мнение выразил российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич, который в составе "молодежки" под руководством Брагина выступал на МЧМ в 2014 и 2015 годах.

Фото: РИА Новости
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"Это очень мощный опыт. У нас была хорошая команда. Тренер-легенда Валерий Брагин. Это здорово помогает. Турнир, на котором на тебя смотрят все. Как ты сыграл - хорошо или нет? - приводит слова Бучневича "Советский спорт". - А ребятам из этого созыва молодежной сборной России хочу вот что сказать: "Слушайте Валерия Николаевича. И железно будете в медалях!" Все будет зависеть от вас, как карта ляжет, как играть станете. Но у Брагина как правило хорошая дисциплина. Он отлично сплачивает команду. Я желаю ребятам только удачи".

Бучневич подчеркнул, что будет смотреть турнир, который пройдет в Ванкувере с 26 декабря по 5 января. Он выразил уверенность, что соревнования вызовут интерес и у его партнеров по команде из разных стран.

"Конечно, посмотрю! Тут у нас в раздевалке сразу ставки пойдут, когда между собой начнут играть чехи, шведы, русские… Забурлит жизнь, - смеется Бучневич. - Надо выигрывать, парни!"

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