ЦБ и банкиры обсуждают условия ипотечных каникул

Банкиры сопротивляются обязательному введению ипотечных каникул для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. "Решение об этом кредитные организации должны принимать самостоятельно", - заявил, отвечая на вопрос "Российской газеты" глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Тема "ипотечных каникул" в последнее время обсуждается очень активно. Сейчас у российских заемщиков нет права по собственному желанию снижать финансовую нагрузку, приостанавливая или уменьшая на время платежи. Решение может принять только банк. ЦБ считает, что у граждан должна быть такая возможность.

В начале декабря первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что норма о каникулах может быть заложена в стандарты ответственного ипотечного кредитования, которые ЦБ разрабатывает с "Дом.РФ". Речь шла о том, чтобы в договоре с банком была предусмотрена норма, по которой в случае потери работы или болезни заемщик, предварительно уведомив кредитора, сможет приостанавливать выплаты по кредиту, но не более чем на шесть месяцев.

При этом время, проведенное на "каникулах", будет присоединено к общему периоду выплат.

Ранее Банк России предлагал законодательно закрепить обязанность банков реструктуризировать ипотечные кредиты, то есть позволять заемщикам в случае необходимости сокращать ежемесячный платеж. Для этого были подготовлены поправки в Закон "О потребительском кредите (займе)". Они подразумевали, что любой заемщик вправе будет потребовать уменьшения платежей по кредиту на срок от 6 до 12 месяцев.

Главное условие: совокупный доход его семьи, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате подачи заявления, должен уменьшиться не менее чем на 30 процентов по сравнению с совокупным доходом, рассчитанным на дату заключения договора. Как сообщил "РГ" источник в ЦБ, работа над законопроектом и стандартами продолжается.

Ноябрь, между тем, стал вторым подряд рекордным месяцем по объемам выдачи ипотеки. По предварительной оценке "Дом.РФ" и FRG, граждане взяли в банках около 300 миллиардов рублей, это почти на 30 процентов больше, чем в ноябре 2017 года. Столько же составили выдачи в октябре (+40,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). В целом за два осенних месяца объем ипотеки в России был таким же, как за весь первый квартал 2018 года. При этом доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 1,85 процента. Это абсолютный исторический минимум.

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ЦБ назначил страхового омбудсмена

Совет директоров Банка России назначил финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. С 9 января им станет руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Рынок ОСАГО, самый проблемный для ЦБ, страховщиков и граждан, станет первым сегментом, где заработает принцип обязательного досудебного рассмотрения споров омбудсменом: с 1 июня 2019 года претензии по сумме страхового возмещения, которые не удалось урегулировать с компанией, нужно будет сначала подать уполномоченному, и лишь после его решения - если оно не устроит автовладельца - можно обращаться в суд.

Совету директоров ЦБ также предстоит назначить уполномоченных по микрофинансовым организациям (для них новый порядок разрешения споров станет обязательным с 1 января 2020 года), по банкам, негосударственным пенсионным фондам, кредитным потребительским кооперативам и ломбардам (с 1 января 2021 года).

Подготовил Игорь Зубков