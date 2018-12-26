ЦБ и банкиры обсуждают условия ипотечных каникул

Новости

Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 19:14
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 19:03
СМИ: Украина передаст патриарху Константинопольскому усадьбу Януковича 18:59
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ 18:54
Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке 18:45
Поставщики из ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах Москвы 18:42
Квинси Промес близок к уходу из "Севильи" 18:42
Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики 18:39
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ 18:17
Путин: РФ должна повысить конкурентноспособность экономики 18:13
Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика" 17:58
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе 17:54
Путин пообещал поддержку несырьевого экспорта 17:40
На трассу Ялта-Севастополь обрушились глыбы весом три тонны 17:37
Сирию могут вернуть в Лигу арабских государств 17:33
В центре Москвы открылся большой рождественский магазин 17:12
"Буханке" продлили жизнь на три года 17:12
Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу 17:03
МИД РФ: Авиаудары Израиля - грубое нарушение суверенитета Сирии 17:02
МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе 16:59
Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был родственником жертв 16:38
Мьянмским слонятам из "Уголка дедушки Дурова" ищут имена 16:36
Как выбрать идеальный подарок для коллеги на Новый год 16:28
Патриарх Кирилл назвал "провалом" итоги "объединительного собора" в Киеве 16:23
Прямой госдолг Украины составил более 74 млрд долларов 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 18:28
Рубрика: Экономика

Деньги с передышкой

ЦБ и банкиры обсуждают условия ипотечных каникул
Текст: Юлия Кривошапко
Банкиры сопротивляются обязательному введению ипотечных каникул для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. "Решение об этом кредитные организации должны принимать самостоятельно", - заявил, отвечая на вопрос "Российской газеты" глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Тема "ипотечных каникул" в последнее время обсуждается очень активно. Сейчас у российских заемщиков нет права по собственному желанию снижать финансовую нагрузку, приостанавливая или уменьшая на время платежи. Решение может принять только банк. ЦБ считает, что у граждан должна быть такая возможность.

В начале декабря первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что норма о каникулах может быть заложена в стандарты ответственного ипотечного кредитования, которые ЦБ разрабатывает с "Дом.РФ". Речь шла о том, чтобы в договоре с банком была предусмотрена норма, по которой в случае потери работы или болезни заемщик, предварительно уведомив кредитора, сможет приостанавливать выплаты по кредиту, но не более чем на шесть месяцев.

Фото: depositphotos.com
Названы наименее закредитованные регионы России

При этом время, проведенное на "каникулах", будет присоединено к общему периоду выплат.

Ранее Банк России предлагал законодательно закрепить обязанность банков реструктуризировать ипотечные кредиты, то есть позволять заемщикам в случае необходимости сокращать ежемесячный платеж. Для этого были подготовлены поправки в Закон "О потребительском кредите (займе)". Они подразумевали, что любой заемщик вправе будет потребовать уменьшения платежей по кредиту на срок от 6 до 12 месяцев.

Главное условие: совокупный доход его семьи, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате подачи заявления, должен уменьшиться не менее чем на 30 процентов по сравнению с совокупным доходом, рассчитанным на дату заключения договора. Как сообщил "РГ" источник в ЦБ, работа над законопроектом и стандартами продолжается.

Ноябрь, между тем, стал вторым подряд рекордным месяцем по объемам выдачи ипотеки. По предварительной оценке "Дом.РФ" и FRG, граждане взяли в банках около 300 миллиардов рублей, это почти на 30 процентов больше, чем в ноябре 2017 года. Столько же составили выдачи в октябре (+40,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). В целом за два осенних месяца объем ипотеки в России был таким же, как за весь первый квартал 2018 года. При этом доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 1,85 процента. Это абсолютный исторический минимум.

Кадры

ЦБ назначил страхового омбудсмена

Совет директоров Банка России назначил финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. С 9 января им станет руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Рынок ОСАГО, самый проблемный для ЦБ, страховщиков и граждан, станет первым сегментом, где заработает принцип обязательного досудебного рассмотрения споров омбудсменом: с 1 июня 2019 года претензии по сумме страхового возмещения, которые не удалось урегулировать с компанией, нужно будет сначала подать уполномоченному, и лишь после его решения - если оно не устроит автовладельца - можно обращаться в суд.

Совету директоров ЦБ также предстоит назначить уполномоченных по микрофинансовым организациям (для них новый порядок разрешения споров станет обязательным с 1 января 2020 года), по банкам, негосударственным пенсионным фондам, кредитным потребительским кооперативам и ломбардам (с 1 января 2021 года).

Подготовил Игорь Зубков

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ
На Украине закончилось военное положение
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию