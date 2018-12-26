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26.12.2018 20:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не из рыбы, а из водорослей

Цех с поддельной красной икрой накрыт в Подмосковье
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Подмосковные полицейские обнаружили на складах Раменского района более 3,5 тонны поддельной красной икры, которую злоумышленники намеревались продать через интернет-магазин.

"Нелегальный цех располагался на территории промышленной зоны в городе Раменское. Злоумышленники на протяжении трех месяцев закупали альгиновую икру. Это синтетическая икра, приготовленная из водорослей. Ее расфасовывали в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки ведущих торговых производителей натуральной красной икры и отгружали на хранение в гаражный комплекс, расположенный на территории Котельников. После чего реализовывали фальсифицированную икру через интернет-магазины", - сообщила руководитель пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По ее словам, на производстве в антисанитарных условиях без медицинских книжек работали двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

"В ходе обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято около 20 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, более 3,5 тонны альгиновой икры, подготовленной к фасовке, стеклянная тара, этикетки, черновые записи, товарно-транспортные накладные, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялись расчеты с покупателями", - уточнила представитель подмосковной полиции.

В настоящее время по делу задержаны четверо уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Образцы изъятой икры направлены на исследование на предмет определения опасности для жизни и здоровья потребителей.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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