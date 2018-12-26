Считаные дни остаются до старта самого престижного ралли мира. "Дакар-2019" начнется 6 января и продлится 11 дней. Особенность нынешней гонки заключается в том, что она пройдет на территории одной страны, Перу. И российским болельщикам будет за кого в ней переживать.

Сергей Карякин выигрывал "Дакар" за рулем квадроцикла. А теперь попробует повторить успех в классе багги. Фото: EPA

При слове "Дакар" в первую очередь вспоминаются КАМАЗы, и в этом году легендарные грузовики вновь в числе фаворитов. Но мы настоятельно рекомендуем внимательно следить и за соревнованиями в классе багги. В нем заявлен Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк. Карякин стал первым россиянином, участвовавшим в "Дакаре" на квадроцикле. И выиграл эту гонку в 2017-м. Теперь Сергей настроен повторить успех уже в другом классе, тем более что его команда Snag Racing будет представлена в Перу сразу двумя экипажами. Подробности сам гонщик рассказал в эксклюзивном интервью "РГ".

Сергей, это ваш шестой в карьере "Дакар". Волнуетесь?

Сергей Карякин: Конечно. "Дакар" - это настолько масштабная и великая вещь. Она будет всегда заставлять тебя нервничать, сколько бы ты гонок ни прошел.

Для начала ликбез - чем багги отличается от квадроцикла?

Сергей Карякин: Это уже машина, где два человека сидят рядом. А на "квадрике" вы сидите друг за другом. Фактически это мотоцикл, только с четырьмя колесами.

Вступительный взнос за участие в "Дакаре" большой?

Сергей Карякин: К сожалению, для технических видов спорта ценник - это самая тяжелая статья.

Сколько стоит выставить на эту гонку ваш багги?

Сергей Карякин: 28 тысяч евро - только вступительный взнос для экипажа из двух человек. Плюс ты должен заплатить 9 тысяч евро за механика, заплатить за водителя технички, за саму техничку, за прессу. Кроме того, люди и техника из России как-то должны оказаться в Перу, а во время гонки все должны жить, питаться. В этом году бюджет будет очень большой.

Вы ведь впервые двумя машинами поедете на "Дакаре"?

Сергей Карякин: Да. Раньше из российских команд два экипажа выставлял только "КАМАЗ-Мастер". Вот и мы решили сделать такой шаг, ради победы. Хотим использовать преимущество командной тактики и нацеливаемся именно на первое место.

Кто будет во втором экипаже?

Сергей Карякин: В нем будет ехать мой тренер и старый друг Александр Доросинский со штурманом Олегом Уперенко. Мы давно дружим и полностью доверяем друг другу.

На прошлом "Дакаре" вы сломали руки и не смогли финишировать. Сейчас кости целы?

Сергей Карякин: Целы. Буквально в июне, когда мы ездили "Шелковый путь", руки еще болели. А вот в октябре на ралли в Марокко уже все нормально было.

После таких травм не страшно возвращаться?

Сергей Карякин: Нет. Время прошло, боль о себе не напоминает. Да и психологически отдохнул от этого момента.

Как-то можно обезопасить себя от подобных ЧП?

Сергей Карякин: Вот поэтому мы и перешли в класс "багги". Там гораздо безопаснее. В нем есть каркас, у тебя ремнями привязано не только тело, но и голова. На стеклах сетки, чтобы камни не залетели.

Есть амбиции еще и на автомобиле "Дакар" проехать?

Сергей Карякин: Да. У нашей команды задача стать лучшими в трех разных классах - квадроцикл, багги и машина.

Как физически готовились к такому испытанию?

Сергей Карякин: Это очень важный момент. Я был на сборах, где проходил специальную подготовку. Худел, правильно питался, занимался развитием сердечной мышцы. Перед "Дакаром" мы готовимся к тяжелым условиям. Тренировки в основном легкоатлетические. Мы не занимаемся "железом", потому что это приведет к росту мышц и массы тела. Нам же, наоборот, нужно массу согнать, а мышцы сделать более плотными, но при этом достаточно легкими.

Какой у вас "боевой" вес?

Сергей Карякин: На "Дакар" буду выходить где-то на 81-82 килограмма. А к концу гонки должен весить примерно 75. Сильно потеешь, поэтому теряешь примерно 7-8 кило. Но сразу же после окончании гонки, когда организм возвращается из такого шокового состояния, он моментально возвращается к старому весу, а то и прибавляет.

В этом году вы выиграли "Шелковый путь" и ралли в Марокко. Насколько это полезно в плане уверенности?

Сергей Карякин: Марокко дал нам очень многое в плане уверенности. Потому что мы боролись с теми же, с кем будем конкурировать на "Дакаре". И мы у них выиграли.

И кто же ваши главные конкуренты?

Сергей Карякин: Думаю, к ним можно отнести американского гонщика Кейси Кьюри. Но он ни разу не ездил марафоны. Серьезный оппонент - бразилец Рейналдо Варела, который выиграл прошлый "Дакар".

С другими россиянами на "Дакаре" общаетесь? С теми же "КАМАЗами"?

Сергей Карякин: Знакомы мы давным-давно. Когда встречаемся, конечно, общаемся. Но гонка есть гонка. В ней никто никому не мешает и старается не отвлекать. И обратиться, скажем, за помощью, можно, никто другому не откажет. Но это неправильно, поскольку ты отвлекаешь людей. У них своя гонка, у меня своя.

Главный кайф от "Дакара"?

Сергей Карякин: Самореализация. Удовольствие от проделанной работы. Конечно же путешествия. Возможность увидеть в гонке то, чего ты в обычной жизни никогда бы не увидел. Да, в этом году "Дакар" пройдет по Перу, где ничего сверхъестественного не будет. Но даже там, в песках, сценических видов более чем достаточно. Когда ты едешь километров 50 по пляжу, и с одной стороны у тебя море, а с другой - горы. Проходит маршрут и по руслам рек, которые перетекают в резкий подъем в гору. Там очень много красивых, но в то же время техничных дорог, которые потребуют от пилота и штурмана максимальной сосредоточенности.

Что можно вынести из таких гонок для себя?

Сергей Карякин: Умение ждать. Как бы легко это ни звучало, это очень сложно. В гонках ты рискуешь многим. Зачастую ты можешь ехать быстрее, но специально себя сдерживаешь, выжидая, когда соперник совершит ошибку. Но если он ее не совершит, то тогда нужно либо ускоряться самому, либо смириться не с первым местом. А у нас такого быть не может.

Есть на "Дакаре" взаимопомощь? Можете остановиться, выручить главного соперника?

Сергей Карякин: Конечно. Много раз вытаскивал своих главных соперников. И если что-то серьезное, проблемы со здоровьем - обязательно остановишься, спросишь, как дела.

Куда хотите развиваться в дальнейшем?

Сергей Карякин: Я очень хочу открыть детскую мотошколу. Верю, что у нас в России много талантливых ребят, которые не раз смогут победить на "Дакаре". Самое главное - у нас есть возможность этому научить. Кроме того, есть идеи по производству багги на продажу. Мы уже их производим и хотим продавать еще больше. И такие вещи, как победа на "Дакаре", может очень здорово это простимулировать.