Эксперты определили, что чаще забывают туристы в отелях

Большинство российских туристов забывают в отелях гаджеты и зарядные устройства (30 процентов мужчин и 25 процентов женщин), свидетельствуют данные сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru.

Также российские путешественники часто забывают в гостиницах одежду и обувь - треть туристов признались, что хотя бы раз в жизни теряли эти вещи в отеле. Кроме того, опрос показал, что более четверти мужчин забывают в отелях игрушки для взрослых.

По словам Феликса Шпильмана, основателя сервиса, когда в отеле находят забытые вещи, их регистрируют и отправляют на хранение - длительность зависит от политики каждого конкретного отеля и составляет от нескольких недель до полугода. В случае, если пользователи обнаружили пропажу ценной вещи, им достаточно обратиться в службу поддержки сервисов бронирования, которая свяжется с отелем и постарается все вернуть.