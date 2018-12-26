"Елки. Последние" поднимают тему прощания и прощения

Елки, как все мы знаем, бывают настоящие и искусственные. Каждый выбирает праздничное дерево для себя - по вкусу и возможностям.

27 декабря в прокат выходят "Елки. Последние". И это уже не по-настоящему: верить нельзя. Как примерно тому, когда эстрадная звезда объявляет, что она уходит со сцены, а популярный магазин заявляет, что в нем - ликвидация. Суть такого прощального заявления всегда она - надо продать. И вот уже не успели зрители пойти в кино, как объявлено, что "Елки" - франшиза, фильмы которой выходили восемь лет, станут сериалом на телеканале СТС. Они уже и так словно сериал, но будут сниматься и новые серии. И под Новый год приходит осознание, что за восемь лет на этом фильме, который по артистам и ходам похож на застоявшийся "Новогодний огонек", выросло уже поколение, примерно, как на "Иронии судьбы". Только другое.

Тема фильма "Елки. Последние" - прощание и прощение - убивает сразу многих зайцев. И да, при его просмотре хочется больше плакать, чем смеяться. Улыбку вызывают буквально шутки две, но еще и осознание того факта, что якобы "Елки" - последние. Ставка в картине сделана на душевность и трогательность, и лучше всех удалось передать эту заданную ноту замечательному артисту Юрию Кузнецову, который сыграл в новелле "Дед" одинокого старика, забытого своим сыном. Недоверчивого, обманутого, подозрительного, признающего свою вину за ошибки молодости. Одинокая старость... Кузнецов способен размягчить любого зрителя, даже скептически настроенного. К этой ноте добавляются еще две. Это Елена Яковлева и Дмитрий Нагиев, которые в своей новелле показывают, как непросто уже немолодым людям со своими устоявшимися "тараканами" и привычками, с годами развитыми комплексами притереться друг к другу и жить вместе. Кстати, именно Нагиев и заставляет улыбнуться. Например, когда произносит шутку - у меня такое кольцо (подразумевается обручальное), хоть в Мордор с ним иди.

Режиссер Жора Крыжовников, ответственный за предыдущий фильм прошлого года "Елки новые", конечно, сильно отвлекся на сериал "Звоните ДиКаприо", и его в "Елках. Последних" очень не хватает. А Тимур Бекмамбетов явно уделил много больше внимания своим фильмам "Поиск" и "Профайл", которые названы критиками в числе лучших картин года, чем двум своим новеллам в фильме "Елки. Последние". В одной из них уже названные артисты Яковлева и Нагиев буквально на себе вытягивают сценарные провалы пещерной глубины. Впрочем, это касается всего сюжета фильма. В другой новелле и артисты не спасают. Как ни парадоксально, но худшими артистами в "Елках. Последних" выступают Иван Ургант и Сергей Светлаков, на узнаваемость и известность которых сделана наибольшая ставка. На лице каждого из них буквально написано, мол, как же я устал от новогодних корпоративов, и все, что они играют в этой картине, выживает исключительно за счет остальных.

Так, например, в новелле "Вокзал на троих" рассказана история смешной и доверчивой девушки (Екатерина Агеева), которой заморочил голову заезжий "звездун". И простой парень берется помогать ей в поисках большой, но ненастоящей любви. На обаянии героини и держится все происходящее. Потому что понять, как именно в конце смог ее найти простой парень в пути на заброшенном полустанке в ночи, - без большой дозы шампанского невозможно. Что странно, поскольку поставила новеллу талантливая Анна Пармас, сценарии которой обычно выверены вплоть до взглядов каждого героя.

Любимая тема "Лыжник - Сноубордист" заиграла в этих "Елках" новыми красками - сноубордист влюбился. Режиссер этой новеллы - Егор Баранов. Пожалуй, это самая зажигательная история в фильме. Потому что именно в ней звучит лучший саундтрек и поставлен такой танец на лыжах, под который невозможно усидеть на месте.

В фильме, как обычно в "Елках", много рекламы различных товаров - так называемый продакт-плейсмент, и его частью выглядят эпизоды с Верой Брежневой. Звезда играет саму себя - мечту многих мужчин и единственную женщину, к которой могут прислушаться представители той половины человечества, кто "любит глазами". Причем не только когда она поет. Вот ее и похищает сотрудник МВД, героиня Валентины Мазуниной, чтобы та вразумила ее мужа и тот простил своего отца - того самого, которого играет Юрий Кузнецов. Сцена погони за похищенной эстрадной звездой в картине выглядит так, словно на нее потрачен весь бюджет, если не считать гонорары артистов первой величины. Но что поделаешь - в праздник надо вкладываться. И талантом, и рублем. И практика последних лет показывает, что зрители вкладываются в "Елки", как в дополнение к новогоднему столу. А что? В фильме есть своя добрая Снегурочка - Юлия Александрова, а роль Деда Мороза, можно сказать, исполняет Константин Хабенский, который читает закадровый текст, а на титрах появляется сам с обаятельной собакой. Хотя логичнее было бы дать артисту в руки поросенка: Год Собаки заканчивается, наступает год Свиньи.