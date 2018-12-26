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Рубрика: Власть

На бюллетень пока рано

Элла Памфилова предложила анализировать все выборы-2018
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
В будущем надобность в регулировании процесса выборов из центра может отпасть, но пока избирательная система России нуждается в направляющей роли ЦИКа, который инициирует и запускает фундаментальные и, как надеется глава комиссии Элла Памфилова, необратимые процессы по повышению прозрачности и легитимности голосования.

В среду председатель ЦИКа пообщалась с журналистами в формате пресс-завтрака. Подвели итоги, поговорили о будущем. Год, в который прошли две крупные кампании - сначала президентская, потом региональная, - по определению простым быть не может. В Центризбиркоме проделанной работой довольны. Выборы главы государства прошли без серьезных нарушений. В регионах Единый день голосования преподнес сюрпризы, но система сработала исправно - нарушения пресекались, а в Приморье, где их было слишком много, состоялось повторное голосование. Оно также вызвало некоторые нарекания, но даже если вычесть результаты со всех спорных участков, волеизъявление жителей понятно.

В администрации президента обсудили избирательное законодательство

Сейчас, подчеркнула Памфилова, надо анализировать прошедшие выборы с прицелом на будущее и по итогам этого анализа совершенствовать законодательство. Например, обязать членов УИК вручную пересчитывать голоса на участках, оборудованных КОИБами, в случае малейших сомнений в результате. Такая норма, по словам главы ЦИК, в законе есть, но есть и лазейки, позволяющие ее обходить.

Обсудили и возможность изменения даты Единого дня голосования. В пятницу этот вопрос рассматривался на заседании рабочей группы при администрации президента. Мнения разошлись, рассказала Памфилова, создана подгруппа, проводятся исследования, опросы, в феврале рабочая группа вновь обсудит эту тему. "Мне бы казалось, что надо все-таки людей опросить. Надо ориентироваться не на то, где в каких странах проводятся (выборы), а на удобство наших избирателей", - считает она.

Но к чему бы ни пришли эксперты, чиновники и парламентарии, в 2019 году голосование состоится в предусмотренные законом сроки. "Если переносить, можно только не позже второго воскресенья октября, потому что есть нормы Конституции, есть нормы законодательства, сроки полномочий законодательных органов... Все это надо учитывать", - пояснила глава ЦИК.

В 2019 году голосование состоится в предусмотренные законом сроки

Экстерриториальное голосование, проведенное в сентябре на выборах мэра Москвы в четырех соседних регионах, вряд ли приживется в российской избирательной системе. По мнению Памфиловой, "это позавчерашний день", снимать барьеры для избирателей надо другими способами, например, за счет большей цифровизации процесса. В ЦИК уже есть планы создания "нескольких сотен" универсальных участков, на которых можно будет проголосовать на региональных выборах, находясь за пределами данного субъекта РФ. Эта и другие задачи будут решаться в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", к которому ЦИК присоединился.

Сама Элла Памфилова, кстати, по образованию - инженер-электронщик, всячески ратует за внедрение новых технологий в избирательный процесс ради его большей открытости. "Единственное, что нас сдерживает, это соблюдение требований безопасности", - сказала она.

За вмешательство в выборы НКО могут быть признаны нежелательными

Работы по совершенствованию избирательного законодательства впереди много, заявила глава ЦИК. В этой сфере нет жесткой вертикали: Центризбирком отвечает за федеральные выборы, региональные комиссии - за субъекты РФ, но пока на местах не могут обойтись без рекомендаций из Москвы. А сам ЦИК инициирует и продвигает нововведения, полезные для выборов всех уровней. Взять хотя бы систему видеонаблюдения на участках и в территориальных комиссиях или систему "мобильного избирателя". "Без наших усилий, наверное, многого из этого бы не было", - считает Памфилова. Плоды этой работы уже заметны. "Уже есть общественное неприятие фальсификаций, интерес к выборам мы оживили", - отметила Элла Памфилова. Члены избиркомов все чаще стали давать отпор административному давлению. Стало меньше серьезных нарушений, но к ним усилилось внимание правоохранителей. За последние три года "в 54 регионах ни одного преступления, связанного с нарушением выборного законодательства, не было зафиксировано, в 31 субъекте было возбуждено 70 уголовных дел". "В 2016 году - 28 дел, 2017 год - 19 уголовных дел, 2018 год - 23 уголовных дела", - сообщила Памфилова.

"Процессы саморегулирования могут привести к тому, что наше участие станет меньше, больше будет общественное давление, по-другому будут работать суды и правоохранительные органы", - считает она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК
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