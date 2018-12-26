Элла Памфилова предложила анализировать все выборы-2018

В будущем надобность в регулировании процесса выборов из центра может отпасть, но пока избирательная система России нуждается в направляющей роли ЦИКа, который инициирует и запускает фундаментальные и, как надеется глава комиссии Элла Памфилова, необратимые процессы по повышению прозрачности и легитимности голосования.

В среду председатель ЦИКа пообщалась с журналистами в формате пресс-завтрака. Подвели итоги, поговорили о будущем. Год, в который прошли две крупные кампании - сначала президентская, потом региональная, - по определению простым быть не может. В Центризбиркоме проделанной работой довольны. Выборы главы государства прошли без серьезных нарушений. В регионах Единый день голосования преподнес сюрпризы, но система сработала исправно - нарушения пресекались, а в Приморье, где их было слишком много, состоялось повторное голосование. Оно также вызвало некоторые нарекания, но даже если вычесть результаты со всех спорных участков, волеизъявление жителей понятно.

Сейчас, подчеркнула Памфилова, надо анализировать прошедшие выборы с прицелом на будущее и по итогам этого анализа совершенствовать законодательство. Например, обязать членов УИК вручную пересчитывать голоса на участках, оборудованных КОИБами, в случае малейших сомнений в результате. Такая норма, по словам главы ЦИК, в законе есть, но есть и лазейки, позволяющие ее обходить.

Обсудили и возможность изменения даты Единого дня голосования. В пятницу этот вопрос рассматривался на заседании рабочей группы при администрации президента. Мнения разошлись, рассказала Памфилова, создана подгруппа, проводятся исследования, опросы, в феврале рабочая группа вновь обсудит эту тему. "Мне бы казалось, что надо все-таки людей опросить. Надо ориентироваться не на то, где в каких странах проводятся (выборы), а на удобство наших избирателей", - считает она.

Но к чему бы ни пришли эксперты, чиновники и парламентарии, в 2019 году голосование состоится в предусмотренные законом сроки. "Если переносить, можно только не позже второго воскресенья октября, потому что есть нормы Конституции, есть нормы законодательства, сроки полномочий законодательных органов... Все это надо учитывать", - пояснила глава ЦИК.

В 2019 году голосование состоится в предусмотренные законом сроки

Экстерриториальное голосование, проведенное в сентябре на выборах мэра Москвы в четырех соседних регионах, вряд ли приживется в российской избирательной системе. По мнению Памфиловой, "это позавчерашний день", снимать барьеры для избирателей надо другими способами, например, за счет большей цифровизации процесса. В ЦИК уже есть планы создания "нескольких сотен" универсальных участков, на которых можно будет проголосовать на региональных выборах, находясь за пределами данного субъекта РФ. Эта и другие задачи будут решаться в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", к которому ЦИК присоединился.

Сама Элла Памфилова, кстати, по образованию - инженер-электронщик, всячески ратует за внедрение новых технологий в избирательный процесс ради его большей открытости. "Единственное, что нас сдерживает, это соблюдение требований безопасности", - сказала она.

Работы по совершенствованию избирательного законодательства впереди много, заявила глава ЦИК. В этой сфере нет жесткой вертикали: Центризбирком отвечает за федеральные выборы, региональные комиссии - за субъекты РФ, но пока на местах не могут обойтись без рекомендаций из Москвы. А сам ЦИК инициирует и продвигает нововведения, полезные для выборов всех уровней. Взять хотя бы систему видеонаблюдения на участках и в территориальных комиссиях или систему "мобильного избирателя". "Без наших усилий, наверное, многого из этого бы не было", - считает Памфилова. Плоды этой работы уже заметны. "Уже есть общественное неприятие фальсификаций, интерес к выборам мы оживили", - отметила Элла Памфилова. Члены избиркомов все чаще стали давать отпор административному давлению. Стало меньше серьезных нарушений, но к ним усилилось внимание правоохранителей. За последние три года "в 54 регионах ни одного преступления, связанного с нарушением выборного законодательства, не было зафиксировано, в 31 субъекте было возбуждено 70 уголовных дел". "В 2016 году - 28 дел, 2017 год - 19 уголовных дел, 2018 год - 23 уголовных дела", - сообщила Памфилова.

"Процессы саморегулирования могут привести к тому, что наше участие станет меньше, больше будет общественное давление, по-другому будут работать суды и правоохранительные органы", - считает она.