Французские криминалисты устроили забастовку

Французские криминалисты начали бессрочную забастовку, требуя признания их настоящими полицейскими. Как пишет Le Figaro, в акции протеста принимают участие 2400 технических специалистов.

Свое требование профсоюзы выдвигают годами. По их мнению, получение криминалистами нового статуса было бы равнозначно признанию того, что их работа подвергает их определенному риску. Ведь преступники и террористы не делают никаких различий между экспертами, собирающими улики на месте происшествия и изучающими их в лабораториях, и теми стражами порядка, что носят оружие.

В последнее время возросла и нагрузка на них, круг задач криминалистов расширился с возникновением постоянной террористической угрозы. Это раньше они имели дело только с пробирками, теперь же приходится все больше времени проводить на местах преступлений.

Хотя технические специалисты составляют лишь 2 процента общей численности французской полиции, благодаря проведенным им экспертизам закрывается треть всех судебных дел. Тем не менее их не признают равными полицейским, хотя особый статус из-за сложности работы уже имеют пожарные, тюремные надзиратели, таможенники и авиадиспетчеры.