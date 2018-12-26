Думаете, что из всех зимних развлечений в московских парках есть только катки и лыжни? Ничего подобного! В арсенале найдутся катания на оленьих, конных и собачьих упряжках, снежные забеги и велозаезды, ледяные двухсотметровые горки и многое другое. Корреспондент "РГ" выбрал лучшие забавы, часть испытал на себе и пришел к выводу, что новогодние каникулы в Москве можно провести очень даже весело и необычно.

Эх, прокачу

Всегда думал, что прокатиться в настоящих санях по белому снегу под звон колокольчиков можно лишь где-нибудь далеко за МКАД. И вдруг узнаю: и ехать-то никуда не надо, достаточно отправиться в музей-заповедник "Царицыно", а там катайся на чем хочешь! Хоть на обычных конных, хоть на оленьих, хоть на собачьих упряжках. Лишь бы снег не растаял, как у нас бывает под Новый год. Но в этом году пока синоптики обещают славный морозец - до минус 10, как раз то что надо. "Для тяжелых нарт, в которые традиционно запрягают северных оленей, необходим твердый и укатанный снежный наст, который только-только образовался, - объяснили в пресс-службе заповедника. - Северные олени приехали к нам из Магаданской области. Занимаются ими опытные оленеводы, полностью контролирующие животных. Национальные нарты внутри выстелены шкурами, а сами возчики наряжены в национальные одежды".

Покататься на оленях можно вокруг ипподрома каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00 - взрослым билет на нарты обойдется в 600 рублей, детям от 3 до 14 лет - 400. За ту же цену в выходные в Царицынском парке можно прокатиться на собачьих упряжках или в санях, запряженных лошадьми, тут цена 300 рублей. В новогодние каникулы эти развлечения будут доступны каждый день. Само собой, можно в заповеднике покататься на тюбинге с ледяной горки и оценить лыжную трассу (прокат лыж уже открылся).

В заповеднике "Коломенское" к зиме тоже подготовились основательно - помимо катка с натуральным льдом и лыжни тут можно, к примеру, прокатиться на банане. Да-да, вы не ослышались - яркие надувные сани, на которых туристов обычно катают по Черному морю, в Коломенском превратили во вполне зимний вид транспорта. Шестиместный банан привязывают к снегоходу и катают всех желающих с ветерком по заснеженным полям. За 10-минутную поездку со взрослых берут 200 рублей, а с малышни - 100.

Катание на собачьих упряжках - одно из самых популярных развлечений сразу в нескольких парках. Фото: Аркадий Колыбалов

Готовы любителям экзотичного транспорта здесь предложить и зимний велосипед К-Trak - это такой велобайк, где вместо переднего колеса стоит лыжа. Скорость на нем можно развить вполне приличную, особенно если мчаться под горку. За полчаса аренды берут 200 рублей, пункты проката работают ежедневно на Ярмарочной площади и по выходным в районе дворца царя Алексея Михайловича.

Сыграем в айсшток

Парки поменьше тоже готовы предложить много интересного. Например, в Измайловском парке работает крытый павильон, где можно попробовать себя в редких спортивных забавах. Предлагают, например, сыграть в айсшток - одну из самых старых зимних европейских игр, похожую на популярные сегодня керлинг и боулинг одновременно. Шток нужно бросить как можно ближе к "дому" - обрисованной площадке с шайбой посередине. На первый взгляд дело кажется легким, а в реальности требует отличного глазомера и координации. Подобных игр на площадке пять, можно сыграть в каждую, но для начала неплохо освоить хотя бы одну. Место идеально подойдет для большой компании - можно разделиться на две команды. Аренда одного вида игры стоит 1000 рублей в час, наем инструктора обойдется во столько же.

В "Сокольниках" в последние выходные года будет открыто "Согревающее караоке"

Если же вам милее игры на свежем воздухе, то в "Измайловском" есть хаски-парк - с дружелюбными и умными собаками можно просто погулять и поиграть или покататься в собачьей упряжке, почувствовав себя жителем Крайнего Севера. Кроме того, в местном меню активностей есть занятия верховой ездой, а еще прогулки на осликах и пони. У северного входа находится "Лес чудес" - интерактивная площадка для детей с ледяными горками разной длины. Ну а взрослым можно взять в аренду не только велоснегоход, но и обычный велосипед на шипованной резине - на нем можно ездить по аллеям без страха упасть. "Для неспешных прогулок с ребенком в "Измайловском" идеально подходят финские сани. В них "шофер" размещается позади пассажира, он стоит на длинных полозьях саней и отталкивается ногой от снега", - рассказали "РГ" в "Мосгорпарке".

Северные олени приехали в "Царицыно" из Магаданской области. Фото: РИА Новости

Много интересного этой зимой приготовил и парк "Сокольники". В последние выходные этого года, к примеру на Фонтанной площади, для всех желающих будет открыто "Согревающее караоке" - теплый павильон, где гости смогут исполнить любимые песни на виду у прохожих. Петь помогают бэк-вокалисты, так что можно почувствовать себя настоящей звездой. Кроме того, в "Сокольниках" есть знаменитая "всепогорка" длиной 200 и высотой 12 метров, скатиться с которой можно в любую погоду на тюбинге. А в местном хаски-парке больше 20 взрослых собак и щенков из Сибири - для детей там устраивают мастер-классы, экскурсии, игры и лекции.

Город зимы

Для тех, кто хочет научиться игре в керлинг, на Новом Арбате проводят бесплатные мастер-классы. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ну а на ВДНХ можно отправляться на целый день - здесь открылся настоящий "Город зимы". Самый большой искусственный каток в Европе в этом году заменили два поменьше, появились и совершенно новые развлечения - можно, к примеру, сыграть в юкигассен. Командная игра в снежки по правилам, принятым в Японии, чем-то напоминает страйкбол и другие "боевые" игры, только в роли оружия здесь снег. Две команды бьются на оборудованной площадке размером 36х10 метров, прячась в укрытиях и пытаясь захватить флаг команды противника. "Матч состоит из трех периодов по три минуты с перерывами по одной минуте. На период выдается по 90 снежков", - объясняют правила на ВДНХ. Судя по восторженным отзывам тех, кто уже сыграл в такие снежки, - забава интересная. Одновременно играть могут до 20 человек, цена зависит от дня недели и времени суток: в первой половине дня дешевле, вечером дороже. Если в выходные вечером за полчаса игры просят 1400 рублей, то днем в будни - 500.

Если хотите более спокойного отдыха, попробуйте настоящий керлинг - площадка для игры расположилась в отдельном павильоне за фонтаном "Дружба народов". Для взрослых оборудовано пять дорожек, еще одна предназначена для детей. На одной дорожке могут играть до восьми человек, все оборудование предоставляется вместе с дорожкой. Цены начинаются от 1000 рублей за полчаса игры.

Ну а бесплатно научиться игре в керлинг можно до 13 января на Новом Арбате, на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество".

Тем временем

Хотите познакомить ребенка с настоящим Дедом Морозом? Для этого необязательно ехать на его родину в Великий Устюг - резиденция главного новогоднего волшебника есть и в Москве, в парке "Кузьминки". Там постоянно проходят экскурсии и различные представления - подробности можно узнать на сайте усадьбы dedmorozmos.ru. Там же, кстати, можно написать Деду Морозу электронное письмо и даже принять участие в конкурсе на лучшее послание.