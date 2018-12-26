Госдума хочет запретить иностранцам работать водителями такси

Водителям без российского гражданства собираются запретить работать таксистами. Такая поправка готовится к внесению при рассмотрении во втором чтении законопроекта о регулировании такси.

13 декабря данный законопроект прошел первое чтение, и ко второму - основному - готовятся серьезные изменения. Одно из них касается запрета для иностранцев.

О грядущей доработке журналистам рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. "Однозначно, будут предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси", - заявил парламентарий.

Второе и окончательное чтение законопроекта пройдут в следующем году.

Запрет коснется только легкового такси. Москвичев уточнил, что на других видах транспорта работать иностранцам разрешат. Ведь "там более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей".

По статистике ГИБДД, количество аварий, виновниками которых стали водители из стран СНГ, за первые шесть месяцев нынешнего года выросло на 11,2% и составило 1998.

Сейчас в законе "О безопасности дорожного движения" имеется запрет на найм водителей-профессионалов с иностранными правами, но в 2017 году было сделано исключение для граждан Беларуси, Киргизии и других государств, где русский язык закреплен в качестве официального.