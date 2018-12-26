Huawei P30 Pro засветился в интернете на новых снимках

В Сети появились качественные фотографии будущего флагмана Huawei P30 Pro. На снимке видно, что основная камера смартфона будет состоять из четырех модулей. При этом блок камеры будет не квадратным как у серии Mate 20, а вытянутым прямоугольником - три камеры будут сгруппированы со светодиодной вспышкой, а ещё один объектив расположится ниже. Похожая компоновка была у предшественника с тремя камерами Huawei P20 Pro.

Предполагается, что основная камера будет иметь расширение 40 Мп и обзаведется 10-кратным оптическим зумом.

Что касается экрана, то он получит небольшой округлый вырез под фронтальную камеру - такой же, как у Mate 20. Разрешение селфи-камеры составит 24 Мп.