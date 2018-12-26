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Рубрика: В мире

Япония решила выйти из Международной комиссии по промыслу китов

Фото: AP Photo/Michael Dwyer Фото: AP Photo/Michael Dwyer
Фото: AP Photo/Michael Dwyer

Во вторник правительство Японии приняло решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы возобновить их коммерческую добычу. Соответствующее постановление было утверждено на заседании кабинета министров.

Теперь до первого января Токио обязан уведомить о своем решении комиссию, и в этом случае страна официально покинет организацию 30 июня 2019 года. По данным агентства Kyodo, Япония больше не будет добывать китов в водах Антарктики, где есть опасность конфликта со странами региона, а станет вести его только в своей эксклюзивной экономической зоне, пишет ТАСС.
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В 1986 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Позже добычу частично возобновили, мотивируя это необходимостью изучения этих млекопитающих. При этом мясо китов продается в японских ресторанах и супермаркетах, что вызывает у противников промысла китов сомнения в научном характере деятельности Токио. В то же время потребление китового мяса в Японии резко упало. В 60-х годах прошлого века здесь ежегодно продавали около 200 тысяч тонн мяса китов. Сейчас его потребление снизилось до пяти тысяч тонн.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Японии свернуть ее китобойную программу. В ответ Токио заявил, что продолжит промысел, но сократит число забиваемых китов на две трети. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио намекнул, что может выйти из этой организации.

Сейчас, по данным Японии, 48 членов Международной комиссии (в первую очередь Австралия и Бразилия) выступают против китобойного промысла. Однако к его возобновлению склоняется, по подcчетам Kyodo, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Японию и Норвегию.

В мире Восточная Азия Япония
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