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26.12.2018 23:24
Рубрика: Экономика

Цены пошли в рост

Инфляция обогнала прогноз минэкономразвития
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск №7755 (292)
Инфляция с начала года выросла до 4,2 процента, сообщил Росстат. Этот показатель превысил прогноз министерства экономического развития.

Самый весомый вклад в ускорение инфляции внесли свежие огурцы. Только за неделю этот овощ подорожал сразу на 8,1 процента. Также заметно прибавили в цене помидоры - 5,4 процента, капуста белокочанная - 3,7 процента, яйца куриные - 3,5 процента. Зато цены на автомобильный бензин практически не изменились, а на дизельное топливо выросли только на 0,1 процента, отмечает Росстат.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Банк России спрогнозировал рост инфляции на два процента

По прогнозу минэкономразвития, инфляция по итогам года должна была удержаться в рамках 3,9-4 процентов. Однако Центробанк прогнозировал более широкий диапазон показателя - 3,8-4,2 процента.

"Причин для ускорения инфляции много, но в данном случае это может быть связано с курсом рубля, ожиданием девальвации. Второй фактор - предновогодний всплеск цен и выплаты различного рода годовых премий", - говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Есть так называемый естественный, то есть привычный для экономики уровень инфляции. До 2014 года он составлял в России 6-8 процентов в год, поясняет эксперт. Затем была поставлена более амбициозная цель снизить инфляцию до четырех процентов при плавающем курсе рубля. Но пока говорить о том, что в стране сформировался новый устойчивый уровень естественной инфляции нельзя, для этого недостаточно статистических данных за продолжительный период, добавляет Корищенко. "В такой ситуации ожидать возвращения инфляции к четырем процентам без каких-то жестких мер не приходится", - отмечает эксперт. Если ЦБ декларирует четыре процента в качестве ключевого показателя по инфляции, то ради его достижения может пойти на ужесточение процентной политики и на другие меры. Вопрос в том, целесообразно ли это, отмечает эксперт.

Экономика Макроэкономика Правительство Росстат Правительство Минэкономразвития
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