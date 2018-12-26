Дипломатами от науки называют в мире сотрудников Института всеобщей истории Российской академии наук, который в эти дни отмечает свой 50-летний юбилей. Ни "холодная война" в советский период, ни нынешние санкции не мешали российским историкам делать свое дело: изучать мир и беречь его, налаживая научные связи с учеными других стран.

"Мы получили приветствия по случаю юбилея из 40 стран: среди них Франция, Германия, Австрия, Польша, Чехия и все страны постсоветского пространства, включая Грузию и Украину, - заявил журналистам научный руководитель ИВИ РАН, академик Александр Чубарьян. - Мы ощущаем на себе, может быть, больше, чем другие научные институты, что наука, гуманитарные знания выше всяких политических аспектов. Ни одно мероприятие, которое мы проводили, не было отменено, ни один проект не был ликвидирован".

По мнению Чубарьяна, тот авторитет, который имеет институт, заслуга не только постсоветской, свободной от идеологических шор науки. Институт всеобщей истории с самого начала своей истории искал новые темы, "откликался на вызовы современной науки, как позитивные, так и негативные". И главное, никогда не рассматривал себя отдельно от развития мировой науки.

Чубарьян: У нас есть контакты с украинскими историками

ИВИ организовывал научные форумы по самой "модной" тематике даже в годы, когда партийный пресс только стал ослаблять свое давление. Например, в постперестроечном 1988-м созвал конференцию к юбилею прославленной Школы "Анналов" или так называемой Новой исторической науки. "Съехался весь цвет и до сих пор об этом научном форуме не забыл", - вспоминает Чубарьян.

На сегодня ИВИ - единственный в стране научно-исследовательский институт, который занимается мировой историей от первобытного общества до наших дней. Он преодолел бытовавший ранее европоцентризм, и теперь здесь работают специалисты по Латинской Америке, Азии, Африке, США. Есть и программа "Россия в мире".

Размышляя о научных связях с учеными других стран, Александр Чубарьян рассказал о проекте, который вызывает у него особую гордость. "На базе нашего института функционируют двусторонние комиссии с историками из Германии, Австрии, Японии, Литвы, Польши, других стран. В рамках комиссий осуществляется уникальное издание - учебное пособие по истории для преподавателей средней школы как у нас, так и в этих странах. Три тома в Германии, третий, последний том, выходит в январе. В начале года также выйдет последний том с Польшей. Раньше вышло такое пособие с Австрией", - перечислял академик. И совсем све-жая новость: ведутся переговоры о создании двусторонних комиссий с Израилем и Францией, а учебного пособия - с Индией.

"Единственное, с кем прервались связи, - это с Украиной, - констатировал академик. - Но я могу сказать, что у нас есть контакты с украинскими историками. А переписывание истории в негативных тонах на Украине - это в основном дело рук не профессиональных историков, а политически ангажированных людей, политологов, журналистов, лиц, связанных с украинскими государственными структурами".