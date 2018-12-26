Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.12.2018,  
16:29
Текст:  Руслан Мельников

Испытательный пуск ракетного комплекса "Авангард" показали на видео

В интернете опубликовано видео запуска ракеты комплекса "Авангард".

На видео демонстрируется начало пуска и первые секунды полета ракеты.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Сначала открывается люк шахты и запускается двигательная установка первой ступени. Потом происходит непосредственно старт ракеты. Она поднимается в клубах огня и дыма и набирает скорость.

Видеооператор сопровождает ракету, но, судя по всему, из-за большой скорости движения ее было сложно четко удерживать в кадре.

"Полет нормальный, двигатели работают устойчиво", - слышится на видео голос, комментирующий полет ракеты.

Напомним, Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" по поручению Верховного главнокомандующего. При полете на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразил условную цель.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Видео: испытания гиперзвуковой ракеты США 10:36
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 25.12.2018
ракеты
"Искандер" назвали кошмаром для любой системы ПРО 19.12.2018
Эксперт прокомментировал ультиматум США по ракетам 19.12.2018
испытания
Россия начала подводные испытания беспилотника "Посейдон" 25.12.2018
Видео: Китай испытал многоцелевой пластиковый беспилотник 24.12.2018