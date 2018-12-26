Испытательный пуск ракетного комплекса "Авангард" показали на видео

В интернете опубликовано видео запуска ракеты комплекса "Авангард".

На видео демонстрируется начало пуска и первые секунды полета ракеты.

Сначала открывается люк шахты и запускается двигательная установка первой ступени. Потом происходит непосредственно старт ракеты. Она поднимается в клубах огня и дыма и набирает скорость.

Видеооператор сопровождает ракету, но, судя по всему, из-за большой скорости движения ее было сложно четко удерживать в кадре.

"Полет нормальный, двигатели работают устойчиво", - слышится на видео голос, комментирующий полет ракеты.

Напомним, Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" по поручению Верховного главнокомандующего. При полете на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразил условную цель.