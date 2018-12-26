Юг и Север Кореи вновь соединили дороги

Сегодня на станции Пханмун в районе северокорейского Кэсона Южная и Северная Корея провели церемонию соединения железных и шоссейных дорог двух стран. В мероприятии приняли участие более 200 человек, включая самих корейцев, а также представителей России, ООН, Китая и Монголии. Хотя Юг и Север назвали это событие большим шагом вперед и выразили надежды на развитие сотрудничества, но проблема в том, что далеко не все зависит от самих корейцев. Проект так и останется лишь символической пиар-акцией, если Вашингтон и Пхеньян не смогут договориться по вопросу о ядерном разоружении, а санкции в отношении КНДР не будут ослаблены.

Если оценивать состоявшееся сегодня на станции Пханмун мероприятие, то и оптимисты и скептики найдут в нем именно то, что захотят, чтобы подтвердить свои позиции, и обе стороны будут при этом правы. У одних хватит поводов, чтобы назвать произошедшее "большим шагом вперед", "началом мегапроекта", а также даже смахнуть слезу от умиления, тогда как другие с полным правом скажут "это лишь шоу", "слова без реальных дел" и прочее.

Если говорить о самом мероприятии, то началось оно по сути еще рано утром, когда в 6.45 утра по местному времени с Сеульского железнодорожного вокзала в сторону Северной Кореи отправился состав с 100 членами южнокорейской делегации, включая чиновников, политиков, общественных деятелей и ряд других лиц, которые имели то или иное отношение к церемонии. Главными официальными лицами здесь были министр транспорта Республики Кореи Ким Хен Ми и министр объединения РК Чо Мён Гюн.

Через пару часов, пройдя через границу, поезд остановился уже на северокорейской станции Пханмун, в городе Кэсон. Здесь южан ждали северокорейские представители, тоже общей численностью около ста человек. Главами делегации КНДР значились председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон и заместитель министр железных дорог КНДР Ким Юн Хёк. Учитывая важность соединения дорог и перспективы для региона, то в церемонии принимали участие и официальные лица из России, включая замминистра транспорта РФ Владимира Токарева, а также чиновники из ООН, Китая и Монголии.

Сама церемония заняла, как и планировалось, около часа. Она в себя вместила приветственные речи от Юга и Севера, которые произнесли министр Ким Хён Ми и замминистра Ким Юн Хёк, подписание небольшого символического документа, саму церемонию соединения, когда представители двух Корей вместе закрутили гайки на рельсах, открытие дорожной таблички с указателями "Сеул - Пхеньян" и совместную фотографию на память. Потом южане отправились на торжественный обед, который организовали сами для себя, но без северян. В 15 часов 10 минут поезд с южанами уже вернулся обратно, откуда увез их утром - на Сеульский вокзал.

Что касается символизма, торжественности и в значительной мере "теплых" и "добрых" моментов, то их хватало. Достаточно сказать, что правительство Юга смогло разыскать и привезло на церемонию людей-символов (если так можно выразиться) этого соединения дорог. Среди них был и бывший машинист Син Чжан Чхоль, которые более шести десятилетий назад провел последний поезд по железной дороге между южной и северной частью Кореи, тогда еще единой. Были и пять человек из состава членов разделенных семей, которые сейчас живут в Южной Корее, но родом из северокорейского Кэсона.

Одна из таких женщин, 86-летняя Ким Гым Ок, поблагодарила за шанс увидеть родные места, выразив надежду, что совсем скором сможет приехать в родной Кэсон из Сеула на обычном поезде и уже как следует все осмотреть. Машинист Син, который для своего преклонного возраста выглядел очень бодро и подтянуто, просто отметил, что "эмоции переполняют настолько, что не может ничего связного сказать". Впрочем, Син Чжан Чхоль тут же собрался и пожелал, чтобы поезда и автомобили как можно скорее смогли беспрепятственно идти из Южной Кореи через всю КНДР до станций Синыйчжу и Туманган, которые находятся на границе Страны чучхе с Китаем и Россией.

Южнокорейские СМИ, которые очень широко освещали это событие, не скупились на эпитеты, назвав мероприятие "историческим моментом", предположив, что уже совсем скоро единая Транскорейская магистраль будет соединена с российским Транссибом, а также ветками, идущими через Китай и Монголию, выходя в европейский регион.

Действительно, Юг и Север в последнее время демонстрируют обоюдное желание развивать дружбу и сотрудничество, а потому церемония в Пханмуне имеет большое значения для сближения корейской нации, а также реализации амбициозных транспортных проектов, включающих Корейский полуостров, Россию, Китай, Монголию и Европу.

Но это то, как выглядело вся церемония для оптимистов. Если же взглянуть на все более холодным и реалистичным взглядом, то правы будут и те, кто назвал событие "пиар-акцией" и "политическим шоу". Железные дороги Юга и Севера в том самом Пханмуне уже давно соединены, таблички с указателями в строну Сеула и Пхеньяна и до этого хватало в районе границы с обеих сторон, а все мероприятие на самом деле не реальный старт больших проектов, а в лучшем случае - обещание на будущее.

Во-первых, неизбежно придется решать ряд серьезных технических вопросов. Железные и автомобильные дороги КНДР для их полноценной эксплуатации требуют капитальной модернизации, что потребует многие миллиарды долларов инвестиций.

Во-вторых, в самой Южной Корее до сих пор не существует железнодорожной ветки, идущей вдоль восточного побережья, которая могла бы стать продолжением северокорейского полотна на этом направлении.

Впрочем, вышеназванные проблемы хотя и серьезны, но решаемы в принципе, было бы желание. Но есть другое более мощное препятствие. В настоящий момент в отношении КНДР действуют жесткие санкции ООН, а также еще более суровые ограничительные меры со стороны той же Южной Кореи, США и ряда других стран. Даже для проведения этой церемонии понадобилось отдельное разрешение от США и ООН, чтобы южане смогли завести необходимые материалы, оборудование и топливо для своего же тепловоза. В противном случае это было бы нарушением санкций. Вашингтон после долгих уговоров Сеула все же дал "добро" на церемонию, но предупредил, что в реальности ничего не сдвинется с мертвой точки, пока США не будут удовлетворены прогрессом по части ядерного разоружения Северной Кореи.

Говоря простым языком, Соединенные Штаты не позволят развивать более-менее значимое межкорейское сотрудничество за исключением символических и чисто гуманитарных проектов, пока не будет решена ядерная проблема КНДР. Без этого же не будет ослабления и международных санкций. В возможностях Вашингтона гарантировать соблюдение этого сомневаться не стоит. Без согласия США, которые являются постоянным членом СБ ООН, невозможно отменить международные санкции, а сама Южная Корея даже при нынешнем настроенном на дружбу с Севером президентом РК Мун Чжэ Ином не сможет пойти против воли "старшего союзника". Прозвучавшие в ходе церемонии призывы замминистра железных дорог КНДР "развивать сотрудничество, исходя лишь из желания корейской нации" здесь не особо помогут.

Участникам же из России, Китая и Монголии пришлось лишь пообещать, как сказал замминистра транспорта РФ Владимир Токарев, "сделать все возможное, чтобы в Восточной Азии в итоге было создано единое сообщество железных дорог". А потому остается лишь ждать и надеяться, что США и КНДР в итоге смогут найти приемлемый для них компромисс, что откроет путь для реализации многих проектов, в том числе по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера.

С другой стороны, как часто говорят корееведы, "любой диалог на Корейском полуострове, даже чисто символический, это уже хорошо. Когда говорят дипломаты, то молчат пушки". Еще год назад все опасались, что в Корее вот-вот начнется ядерная война, а теперь СМИ говорят о дружбе, единых дорогах и грандиозных проектах.