Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений в РФ для лекарств

Новости

Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 19:14
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 19:03
СМИ: Украина передаст патриарху Константинопольскому усадьбу Януковича 18:59
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ 18:54
Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке 18:45
Поставщики из ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах Москвы 18:42
Квинси Промес близок к уходу из "Севильи" 18:42
Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики 18:39
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ 18:17
Путин: РФ должна повысить конкурентноспособность экономики 18:13
Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика" 17:58
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе 17:54
Путин пообещал поддержку несырьевого экспорта 17:40
На трассу Ялта-Севастополь обрушились глыбы весом три тонны 17:37
Сирию могут вернуть в Лигу арабских государств 17:33
В центре Москвы открылся большой рождественский магазин 17:12
"Буханке" продлили жизнь на три года 17:12
Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу 17:03
МИД РФ: Авиаудары Израиля - грубое нарушение суверенитета Сирии 17:02
МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе 16:59
Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был родственником жертв 16:38
Мьянмским слонятам из "Уголка дедушки Дурова" ищут имена 16:36
Как выбрать идеальный подарок для коллеги на Новый год 16:28
Патриарх Кирилл назвал "провалом" итоги "объединительного собора" в Киеве 16:23
Прямой госдолг Украины составил более 74 млрд долларов 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 18:10
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений в РФ для лекарств

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство одобрило поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов, которые позволят полностью заместить импорт наркосодержащих лекарственных субстанций для производства обезболивающих препаратов.

Государственные предприятия получат право производить не только субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения, необходимые для их выпуска. Пока что, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров, практически вся закупаемая субстанция для обезболивающих препаратов - импортная и из нее производятся только готовые лекарственные формы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
На обеспечение льготников лекарствами выделят дополнительные 345 млн рублей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уточнила, что из 13 препаратов опийного ряда ни один не производится в стране по полному циклу, зависимость от импорта абсолютная. Из 10 основных производителей субстанций для этих медицинских препаратов девять работают в государствах, объявивших санкции против России.

"Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу: от субстанции до лекарственных форм", - сказала глава Минздрава.

Производством субстанций займутся Московский эндокринный завод и "ГосНИИОХТ", единственные, кто обладают лицензиями на производство наркосодержащих и психотропных лекарственных средств. "Мы будем размещать производство субстанции на предприятии Почеп в Брянской области, - добавил Мантуров. - Это один из объектов химутилизации, который завершил работу сейчас. Современная инфраструктура будет предоставлена для этих целей". Для обеспечения потребностей страны в субстанции для обезболивающих нужно 100 гектаров земли.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Все о перечнях лекарств
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ
На Украине закончилось военное положение
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию