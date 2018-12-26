Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений в РФ для лекарств

Правительство одобрило поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов, которые позволят полностью заместить импорт наркосодержащих лекарственных субстанций для производства обезболивающих препаратов.

Государственные предприятия получат право производить не только субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения, необходимые для их выпуска. Пока что, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров, практически вся закупаемая субстанция для обезболивающих препаратов - импортная и из нее производятся только готовые лекарственные формы.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уточнила, что из 13 препаратов опийного ряда ни один не производится в стране по полному циклу, зависимость от импорта абсолютная. Из 10 основных производителей субстанций для этих медицинских препаратов девять работают в государствах, объявивших санкции против России.

"Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу: от субстанции до лекарственных форм", - сказала глава Минздрава.

Производством субстанций займутся Московский эндокринный завод и "ГосНИИОХТ", единственные, кто обладают лицензиями на производство наркосодержащих и психотропных лекарственных средств. "Мы будем размещать производство субстанции на предприятии Почеп в Брянской области, - добавил Мантуров. - Это один из объектов химутилизации, который завершил работу сейчас. Современная инфраструктура будет предоставлена для этих целей". Для обеспечения потребностей страны в субстанции для обезболивающих нужно 100 гектаров земли.