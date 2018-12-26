Как не попасться на удочку онлайн-мошенников

В преддверии Нового года в интернете возросло число лотерей и розыгрышей, которые "гарантируют" крупные суммы денег, смартфоны, бытовую технику, путешествия. Но не стоит верить всему, что обещают, предупреждают пользователей Роскачество и эксперты по безопасности компании Group-IB.

Например, создатели фейковых ресурсов, маскирующихся под государственные онлайн-сервисы и промосайты популярных браузеров, обещают посетителям вознаграждение, достигающее 200 тысяч рублей. Для того чтобы его "заработать", необходимо сделать несколько взносов: минимальная сумма - 350 рублей, максимальная - 1700.

Но чаще всего конкурсы выглядят куда убедительнее, поэтому стоит основательно подойти к их проверке. Перед тем как участвовать в конкурсе, надо убедиться, что сайт реальный, а не фишинговый (от английского "рыбная ловля") - специально разработанный с целью похищения личных данных пользователя. "Для этого надо обратить внимание на адресную строку в браузере и ее содержимое: если в названии сайта содержатся тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше покинуть сайт", - советуют эксперты Роскачества и Group-IB. Не стоит доверять плохо работающим сайтам. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам в публикациях, посвященным скидкам.

Если в названии сайта есть тире или несколько точек, то лучше сразу его покинуть, какой бы выигрыш в конкурсе или лотерее вам ни обещали

"Если пользователь производит оплату на поддельном (фишинговом) сайте, его персональные данные, а также данные банковских карт могут украсть, кроме того, такая утечка данных о пользователе может быть использована при реализации каких-либо других, более сложных, мошеннических схем", - отметила Мария Воронова, директор по консалтингу группы компаний InfoWatch. Обычно фишинговые сайты исчезают очень быстро, сразу после того, как поддельный интернет-магазин "наловит" необходимое количество пользователей (или денег).

Если все же сайт внушает доверие и очень хочется поучаствовать в конкурсе, важно проверить его легальность. Закон запрещает проведение азартных игр в интернете. То есть в онлайн-покер можно даже не пытаться играть. Затем стоит оценить свои шансы. Скорее всего, участнику повезет больше в конкурсе небольшой компании. Поэтому стоит обратить внимание на более мелкие, нишевые конкурсы.

Еще надо уточнить у организаторов конкурса, покрывает ли заявленный приз все расходы. Например, если есть шанс выиграть путешествие, надо спросить, что именно входит в путевку и придется ли доплачивать какие-то деньги. Бывает так, что в качестве приза разыгрывается бесплатное проживание, но нет рейсов по данному направлению. Или участник выигрывает приз, но, чтобы его доставили по месту назначения, приходится заплатить немалую сумму. А иногда приз и вовсе не доходит до победителя - это обычный лохотрон. Еще одна ловушка заключается в том, что, участие в конкурсе подразумевает рекламную подписку. После конкурса придется стать обладателем большого количества рекламного контента.

По данным Аналитического центра InfoWatch, в 2017 году произошел резкий рост инцидентов, связанных с утечкой платежной информации - до 60 процентов против 40 процентов годом ранее. В России, по сравнению с мировой выборкой, в четыре раза выше доля утечек. Это связано с невысоким уровнем цифровой грамотности и кибергигиены пользователей, поставщиков товаров и услуг, а также говорит о недостаточности мер и уровня защиты.