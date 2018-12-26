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26.12.2018 19:16
Рубрика: Общество

Растрясем оливье

Меняем плюс на минус: как не потолстеть за новогодние праздники
Текст: Ирина Невинная
Новогодний стол, так уж принято у нас в стране, должен ломиться. Многие не мыслят праздник без оливье, селедки под шубой, холодца или заливной рыбы, той самой, которая "стрихнин какой-то". И это только начало. Ведь на горячее будет жареная утка-гусь-индейка. А потом - сладкий десерт. Не говоря уже об алкоголе. Как провести новогоднее застолье без вреда для организма, можно ли не прибавить в весе к концу праздников? "РГ - Неделя" собрала советы диетологов, специалистов по здоровому образу жизни, врачей других специальностей.
Когда стол ломится, главное - не сломать здоровье. Фото: РИА Новости Когда стол ломится, главное - не сломать здоровье. Фото: РИА Новости
Когда стол ломится, главное - не сломать здоровье. Фото: РИА Новости

Если бы желудок, печень, поджелудочная железа умели говорить, в ответ на новогодние излишества они бы дружно завопили "нет". Не случайно уже в декабре фармкомпании меняют содержание телевизионной рекламы: нам вовсю пропагандируют всевозможные гастропротекторы, ферменты и прочее, чтобы защититься от последствий переедания. Так что же делать, если не хочется ломать новогодний сценарий? Вот несколько несложных рецептов.

1 Не ешьте все подряд и сразу

"Не ешьте все вместе, это реальная проблема больших застолий! - советует диетолог Александра Петровичева. - Сначала закуски, потом горячее, потом тортики и фрукты… Даже если вы будете все съедать по мизерному кусочку, попробовав все, вы явно переедите. Нужно расставить приоритеты!" Доктор предлагает выбрать самое любимое блюдо и им ограничиться. Что-то другое лучше оставить на следующий день.

Голодать после новогоднего застолья не стоит, а разгрузочные дни будут на пользу

2 Три компонента в тарелке

Фото: РИА Новости
Главные причины выйти из дома в новогоднюю ночь

"Моим пациентам, страдающим лишним весом, я советую скорректировать ежедневную еду таким образом, чтобы разовый прием пищи состоял из двух-трех, максимум четырех видов продуктов, - говорит кардиолог Ирина Лебединская. - Например, полноценный завтрак - яичница с овощами и сыром. Обед - кусок мяса, курицы или рыбы с овощным салатом. И так далее. Такой рацион легко составлять, готовить и соблюдать. И переесть в таком режиме еще надо постараться. Причем важно понять: это не диета, ни о каких строгих ограничениях речи не идет, вы просто упорядочиваете содержимое тарелки". С этой позиции популярный оливье - слишком "сложносочиненное" блюдо, и часто и помногу его есть не стоит.

3 Меньше соли

Не только осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта грозит новогоднее застолье. "Изобилие соленых закусок, сопровождающее обильное питье, как минимум приведет к отекам. А если вы страдаете повышенным давлением, может спровоцировать гипертонический криз", - продолжает доктор Лебединская. Поэтому бутерброды с икрой, маринады и соленья нужно дозировать. Мясные нарезки и сыры - это тоже источник избытка хлорида натрия.

4 "Фильтруйте" напитки

Традиционным бокалом шампанского мало кто способен ограничиться. И все-таки напомним: безопасная доза - это два бокала сухого вина или (не "и", а "или"!) одна рюмка крепкого алкоголя для женщин. Мужчины могут позволить себе вдвое больше. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил, что алкоголь - "это яд, нервный, печеночный, сердечно-сосудистый", поэтому чем меньше дозы и чем больше промежутки между рюмками, тем лучше. Многие, чтобы не пьянеть, натощак съедают что-нибудь масляное. "Полчаса, пока масло остается на слизистой желудка, этанол не всасывается, - говорит Брюн. - Но потом слизистая очистится, и если человек продолжал все это время пить, весь алкоголь всосется разом". Если выпито много, это может окончиться печально, вплоть до комы.

5 Сбрасывайте газ

Нанести себе вред можно не только алкоголем, но и газированной водой. Шипучие напитки, во-первых, ускоряют всасывание алкоголя, а это повышенная нагрузка на печень. А еще углекислота раздражает слизистую желудка и вымывает из организма кальций, что повышает риск развития остео­пороза. Так что не пейте сразу после откупоривания бутылки, дождитесь, когда углекислота улетучится.

6 Больше чистой воды

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В новогоднюю ночь отступят даже аномальные морозы

Чистой воды надо пить больше, чем мы пьем обычно. Примерная норма - 30 мл на 1 кг веса в сутки, причем в любое время года.
"Зимой проблема обезвоживания также актуальна. Сухой воздух в помещениях, морозный воздух на улице сушит слизистые, - поясняет основатель Школы ресурсов здоровья доктор Андрей Беловешкин. - А слизистые при обезвоживании - это входные ворота для инфекций. Поэтому кроме питья воды обязательно используйте увлажнители воздуха. За ночь при очень сухом воздухе вы только с дыханием можете потерять до литра жидкости!"

Для определения количества воды, нужной организму, доктор рекомендует метод "тестового глотка". "Держите возле себя бутылку, - подсказывает доктор Беловешкин. - Если чувствуете жажду, отпейте глоток и остановитесь. Если вы почувствовали удовольствие, то пьете дальше в свое удовольствие. Если первый глоток "не идет", можно отставить бутылку и вернуться к ней позднее. Главное - почувствовать эмоцию после первого глотка. Ключ к правильному использованию этого, в общем-то, очевидного метода - это умение прислушиваться к сигналам собственного тела, осознанность".

7 Разгрузитесь

Но что делать, когда череда застолий все-таки дала о себе знать? "Я рекомендую проводить разгрузочные дни. Такая пищевая пауза очень полезна, - говорит Александра Петровичева. - Голодать не нужно, тем более если здоровье требует внимания! Чтобы не ошибиться, действуйте по правилу "минус то, чего было много". Разгрузочные дни - это всегда сокращение соли, отказ от насыщенных жиров и минимум тяжелой пищи. Кому-то подойдут кисломолочные дни, кто-то предпочтет легкие овощные супы и сырые овощи. "Можно составить и более сложный рацион: легкие супы, крупы, термически обработанные овощи, обязательно растительные масла, рыба и травяные чаи, которые обладают легким желчегонным эффектом", - предлагает доктор.

8 Свежий воздух и движение

Даже если после бурной новогодней ночи тянет провести еще несколько дней в горизонтальном положении, просто ничего не делая, с телевизором в обнимку, не стоит поддаваться таким настроениям. В рабочее время года даже в выходные дни приходится тратить массу времени на домашние дела и обязанности. Длинная отпускная декада - счастливое исключение. Можно выбраться в лес на лыжах, на каток, просто прогуляться по свежему снежку. Главное - двигаться.

Можно сломать привычный шаблон: во многих городах в новогодние дни проходят праздничные беговые и лыжные любительские марафоны. А еще многие спортивные клубы предлагают на новогоднюю декаду короткие ежедневные программы из серии "растрясите оливье".

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Ирина Невинная
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