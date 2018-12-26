Как россияне и белорусы будут отдыхать в следующем году

Желтая свинья по китайскому календарю обещает белорусам и россиянам довольство и стабильность. В 2019-м невисокосном году 365 дней. Что интересно: начнется и закончится год во вторник.

А вот работать и отдыхать россияне и белорусы будут в новом году по-разному. При пяти­дневной трудовой неделе у россиян 247 рабочих дней, а у белорусов на пять больше - 252 дня. Это на один день меньше, чем в году нынешнем. Соответственно, и отдыхать россияне будут больше, общее количество выходных и праздничных дней в России в 2019 году составит 118 дней, а в Беларуси - 113 дней. Самые многочисленные праздничные периоды у россиян приходятся на первый квартал - это новогодние каникулы, 23 февраля и 8 марта. В России в январе отмечаются сразу два государственных праздника - Новый год и Рождество Христово. В связи с этим и выпадают длинные выходные, которые начнутся 30 декабря, а закончатся 8 января. Так что в январе работать придется всего 17 дней.

Рождественских каникул в Беларуси не предусмотрено, поэтому белорусские предприятия, тесно связанные кооперацией с российскими, подстраивают свой рабочий график под производственный цикл российских партнеров - устраивают себе выходные в начале января и затем наверстывают упущенное в течение года.

Большинство трудоспособного населения Беларуси после посиделок за новогодним столом вынуждено совсем скоро вспомнить о буднях: среда, 2 января, является рабочим днем. Зато следующие выходные продолжатся три дня - белорусы будут праздновать православное Рождество.

Не терять праздничного настроения россиянам и белорусам помогут и неофициальные праздники: любимый в наших домах старый Новый год с 13 на 14 января; 19 января - православное Крещение Господне; 25 января -Татьянин день.

Помимо Нового года и православного Рождества в первом квартале белорусы и россияне будут отдыхать 8 марта. Это пятница, так что любимых женщин можно будет поздравлять три дня подряд.

Приятно длинными для россиян окажутся и майские каникулы, образованные благодаря переносу выходных дней на 2, 3 и 10 мая. Сначала они будут отдыхать с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая. Май в Беларуси - тоже праздничный. 1 мая - Праздник труда, 7 мая - Радоница, 9 мая - День Победы.

Важное отличие от российского календаря: если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной на понедельник не переносится. А вот переносы будних дней в праздничные недели в Беларуси практикуются. Так, рабочий понедельник, 6 мая, в следующем году перенесен на субботу, 4 мая, а среда, 8 мая, - на субботу, 11 мая.

Днями отдыха станут 5, 6, 7, 8 и 9 мая. Свободная пятидневка в разгар весны - щедрый подарок дачникам и любителям путешествий.

Еще один перенос ожидает белорусов в ноябре: рабочая пятница, 8 ноября, переместится на субботу, 16 ноября. Благодаря этому днями отдыха станут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября. Впрочем, организациям с учетом специфики работы предоставлено право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней.

В России ноябрьские праздники будут на этот раз скромными: 4 ноября - День народного единства - выпадает на понедельник, так что гулять россияне будут всего... 3 дня.

Летом россиян и белорусов ждет официальный праздничный выходной: 12 июня - День России, а 3 июля - День Независимости Республики Беларусь. Еще один праздничный день среди недели ждет белорусов в декабре - 25 декабря католическое Рождество.

К слову, и в России, и в Беларуси накануне государственных выходных рабочее время сокращается на один час. Если же в государственные праздники, праздничные и выходные дни все же приходится трудиться, то за такую работу должна производиться доплата.

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