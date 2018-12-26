Новости

Прямой госдолг Украины составил более 74 млрд долларов 16:11
Суд оставил под арестом второго обвиняемого в изнасиловании дознавателя 16:08
Названа самая многочисленная тургруппа в Беларуси в 2018 году 16:00
СМИ: Массимо Каррера вернется в Российскую премьер-лигу 15:56
Слепов стал победителем в спринте на "Ижевской винтовке" 15:49
Видео: В Крыму сильный камнепад нарушил движение на трассе 15:48
В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка 15:39
Под Костромой жителя Коми осудили на 13 лет за убийство девочки 15:38
Как стильно украсить новогоднюю елку 15:37
Французские криминалисты устроили забастовку 15:32
На Украине закончилось военное положение 15:32
Новый бюджетный кроссовер появится в России в 2019 году 15:16
В Пскове археологи нашли древние нательные крестики 15:10
В США сексуальность перепелов изучали за счет бюджета 15:05
Посольства США закупают шпионское оборудование для использования за рубежом 15:03
Скандал в Житомире: Святого Николая назвали сепаратистом и уволили 15:00
Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве 14:57
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки рассказал о мотивах 14:56
Минфин удачно провел последний в году аукцион по ОФЗ 14:55
Партия красной икры из интернет-магазинов оказалась альгином 14:54
Украина за месяц военного положения не пустила 1600 российских мужчин 14:43
На Кубани суд оставил без изменений решение по делу рэпера Хаски 14:42
В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании 14:29
Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года 14:25
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 15:37
Рубрика: Общество

Как стильно украсить новогоднюю елку

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

До Нового года осталось меньше недели, кто-то уже закупил подарки друзьям и близким и украсил дом, а кто-то еще не поставил дома елку. А ведь сейчас самое время! Какое дерево выбрать и как его красиво нарядить, "Вечерней Москве" рассказали эксперты.

Фото: depositphotos.com
Россиянам посоветовали отказаться от популярной новогодней традиции

Так, по мнению дизайнера Любови Парнявской, хоть символ года - Желтая Земляная Свинья - и любит пышное убранство, чересчур усердствовать не стоит. Чтобы елка смотрелась стильно, достаточно выбрать сочетание трех оттенков цветов, уместно будут смотреться шишки или искусственные цветы пуансеттии, которые считаются хитом сезона. Сверху украсить свое деревце можно любым навершием по вкусу - звездой, ангелом, пикой.

Непременный атрибут праздника - гирлянды. Для модной елки в этом году выбирают не разноцветные мелькающие огоньки, а однотонный белый цвет. Небольшую гирлянду можно положить в вазу - это также задаст настроение.

Кстати, для праздничной атмосферы можно по дому расставить вазочки с мандаринами, шишками, палочками корицы и другими натуральными природными компонентами.

Общество Ежедневник Стиль жизни Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине закончилось военное положение
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию