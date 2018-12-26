Как стильно украсить новогоднюю елку

До Нового года осталось меньше недели, кто-то уже закупил подарки друзьям и близким и украсил дом, а кто-то еще не поставил дома елку. А ведь сейчас самое время! Какое дерево выбрать и как его красиво нарядить, "Вечерней Москве" рассказали эксперты.

Так, по мнению дизайнера Любови Парнявской, хоть символ года - Желтая Земляная Свинья - и любит пышное убранство, чересчур усердствовать не стоит. Чтобы елка смотрелась стильно, достаточно выбрать сочетание трех оттенков цветов, уместно будут смотреться шишки или искусственные цветы пуансеттии, которые считаются хитом сезона. Сверху украсить свое деревце можно любым навершием по вкусу - звездой, ангелом, пикой.

Непременный атрибут праздника - гирлянды. Для модной елки в этом году выбирают не разноцветные мелькающие огоньки, а однотонный белый цвет. Небольшую гирлянду можно положить в вазу - это также задаст настроение.

Кстати, для праздничной атмосферы можно по дому расставить вазочки с мандаринами, шишками, палочками корицы и другими натуральными природными компонентами.