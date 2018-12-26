Объем памяти в современном смартфоне, где будут храниться фотографии, музыка, установленные приложения и другая информация, должен составлять минимум 32 гигабайта. Тогда можно будет и фотографировать, и видео изредка снимать, и музыку скачивать, и еще немного останется.

Конечно, есть модели на 16 и даже 8 гигабайт, но их к покупке рассматривать не стоит. Каждый день мы делаем десятки фотографий, и меньше чем за год память может забиться полностью. А смартфон - не та штуковина, которую покупаешь каждый год новую.

Тем не менее у многих людей смартфоны с 8-16 гигабайтами памяти по-прежнему есть, и их владельцы испытывают большие трудности. Фотографии перестают умещаться в памяти, приложения "жалуются" на недостаток свободного места и так далее. Все это создает серьезный дискомфорт. Ведь нужно чуть ли не ежедневно копаться в фотографиях и выбирать, какие можно стереть, а какие - пока еще жалко. Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Тем, кто не хочет или не может тратиться на новый аппарат, можно посоветовать или приобрести карту памяти формата microSD (продаются во всех магазинах электроники) и вставить ее в соответствующее гнездо телефона, или перетащить свой архив фотографий и видео в облачное хранилище.

Что такое облачное хранилище? Это сервер в интернете, куда загружаются ваши фотографии - чаще всего автоматически. Они хранятся там сколь угодно долго и доступны везде, где есть доступ в интернет - Wi-Fi или мобильный. Просто открываете приложение, и вся галерея как на ладони.

У вас Android

Если у вас смартфон на Android, который был выпущен три-четыре года назад или позже, то все ваши фотографии, скорее всего, хранятся на сервисе "Google Диск". Можете проверить сами - если на аппарате установлено приложение "Google Фото", то все в порядке.

Но на всякий случай можно заглянуть в настройки - откройте приложение "Фото", нажмите на три полоски слева вверху, выберите раздел настроек и в меню "Автозагрузка и синхронизация" установите параметр "Высокое качество" для размера фотографий. И убедитесь, что переключатель загрузки в положении "Вкл".

После этого у вас откроется возможность хранить на серверах Google столько снимков, сколько получится сфотографировать, хоть бы вы каждую секунду открывали камеру. Просто "высокое качество" в понимании Google означает, что файлы фотографий будут чуточку уменьшаться в размере по сравнению с оригинальными - теми, которые хранятся в памяти смартфона.

Если же вы не согласны, то в настройках можно выставить "Исходное качество", но тогда каждое фото будет съедать часть отведенного вам объема - 15 гигабайт. В принципе его хватит, чтобы хранить несколько тысяч фотографий, но спустя пару лет место может закончиться.

У вас iPhone

Те, кто пользуется iPhone, автоматически при первой настройке аппарата получают 5 гигабайт в облачном хранилище Apple iCloud. Столько места хватит, чтобы хранить тысячу или полторы снимков. Если вы делаете в день 3-5 кадров, то за год это место забьется полностью, и нужно будет каждый месяц платить Apple за дополнительные гигабайты на сервере.

Подписка на облачное хранилище - это что-то вроде аренды склада с помесячной оплатой. Бесплатно можно получить только маленькую коробочку. За небольшую дополнительную плату предоставляется вместительный контейнер, а если заплатить еще больше - можно получить большое помещение. Так же и с гигабайтами для фотографий - за 59 рублей в месяц Apple предлагает арендовать 50 гигабайт на своих серверах. Этого хватит на пару десятков тысяч фотографий.

К примеру, сейчас в моем телефоне хранится около восьми тысяч фотографий, сделанных за три года. В сумме они занимают примерно 20 гигабайт места в облаке Apple iCloud - меньше половины от всего объема. То есть еще больше трех лет я могу спокойно снимать, не беспокоясь, что фотографии некуда будет складывать. А если навести порядок в снимках, то тем более можно не волноваться. У Google дополнительные гигабайты в облаке стоят 139 рублей в месяц за 100 гигабайт. Фотографии, которые хранятся в "облаках" Apple или Google, можно смотреть не только на экране смартфона, но и в браузере. Те, кто пользуется "Google Фото", могут зайти на сайт photos.google.com, ввести логин и пароль - и откроется галерея ровно с теми же фото, что в смартфоне. Владельцам айфонов нужно залогиниться на сайте icloud.com и перейти в раздел "Фото".

У вас какой угодно смартфон

Вообще облачных "складов" для фотографий работает великое множество, и большинство из них предлагает примерно одни и те же условия. Например, в "Облаке@Mail.ru" (cloud.mail.ru) новым пользователям предоставляется 8 гигабайт места - под три-четыре тысячи фотографий, а за 69 рублей в месяц можно расширить этот "склад" до 64 гигабайт. "Яндекс.Диск" (disk.yandex.ru) предлагает 10 гигабайт места на своем сервере, а за 67 рублей в месяц ваше хранилище увеличится до 100 гигабайт, и можно будет ни о чем не думать.

При установке этих приложений на смартфон загрузка фотографий начинается автоматически. Более того, все они спрашивают, хотите ли вы загрузить снимки, сделанные до этого? Кстати, если у вас есть не только телефон, но и планшет, то не забудьте установить на него то же приложение, каким пользуетесь на смартфоне. Тогда одна и та же галерея фоток будет доступна везде.

Делитесь с друзьями

Фотографиями из своих "облаков" можно делиться с друзьями, присылая им ссылки на тот или иной снимок. В iPhone это делается непосредственно в галерее - нужно нажать на кнопку с изображением стрелки в нижнем меню под снимком и выбрать пункт меню "Копирование ссылки iCloud". После этого ее можно отправить кому угодно.

В "Google Фото" также есть кнопка со стрелкой, а в открывшемся меню нужно выбрать пункт "Создать ссылку". Точно так же работает функция "Поделиться" в остальных приложениях, где хранятся фото.

Будьте осторожны

Стоит помнить, что отправлять ссылки на ваши личные фото стоит только проверенным людям. Ни в коем случае не публикуйте эти ссылки где-то в интернете - на форумах, на страницах "ВКонтакте" или в "Одноклассниках" - и попросите друзей ни с кем не делиться этими ссылками. Дело в том, что по фотографиям злоумышленники могут вычислить, где вы живете, прикинуть, каково ваше материальное положение, сделать другие выводы. Поэтому личные фото всегда должны оставаться тайной, которую можно доверить лишь близким. Также не забудьте позаботиться о надежном пароле для своего "склада фотографий". И при желании его всегда можно восстановить через SMS.