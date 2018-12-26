Как встречают звезды Новый год, что у них связано в этим праздником - всегда интересно. К тому же многие из популярных людей для многих телезрителей практически как родные.

"РГ" задала известным телеведущим канала "Звезда" - они же популярные артисты и режиссеры - вопросы о том, какой Новый год в их жизни был самым запоминающимся, без чего не представляют себе праздничный стол, смотрят ли телевизор и что бы они себе пожелали в 2019-м.

Алексей Пиманов: С Якубовичем на "Доедалки"

Новый год с детства - самый любимый праздник. Самый запоминающийся для меня - это Новый год в армии. Тем более не второй, а первый, когда ты празднуешь странным образом Новый год в абсолютно мужской компании на Байконуре, где зимой минус тридцать, за колючей проволокой. Тот Новый год был очень веселым, потому что мы с ребятами пели под гитару, у нас были конкурсы смешные, прекрасная елка и настоящая зима. Как-то я попытался в новые российские времена, когда появилась возможность на Рождество уехать пару раз из России, встретить праздник торжественно и романтично в Париже, но на самом деле я был в ужасе из-за того, что там происходит. Когда 25 декабря все заканчивается, и после этого пустые улицы, закрыты все магазины, рестораны и все едят рождественскую утку по домам, мне было невероятно скучно и неинтересно. И я решил, что больше никогда в жизни, если это не командировка, из Москвы не уеду. Как правило, в новогодние праздники, если мам рядом нет, то стараемся прежде всего позвонить им и поздравить их с Новым годом. Потом всех остальных. А потом на каникулы стараюсь отключить телефоны и умудряюсь хорошо поработать дома. У меня есть возможность сценарии почитать. Тем более что себе лично в 2019-м желаю снять хорошее кино.

Когда я снимал фильм "Мужчина в моей голове", который теперь каждый год показывают по нескольку раз, я говорил о том, что самое главное - снять кино про то, что происходит последние три дня перед Новым годом. Потому что это удивительное время: все бегают, к чему-то готовятся, подарки покупают, салат оливье готовят и так далее. Как ни странно, я крепкие спиртные напитки почти не пью, но в Новый год я считаю, что оливье , селедка, картошка и холодная водка это хорошее дело. Это по-русски. Потом вдруг все садятся за стол, съедают все то, что приготовили, и, как правило, в час ночи все заканчивается. А потом, как мы всегда с Леонидом Якубовичем смеемся, начинаются "доедалки". Мы с Леонидом Аркадиевичем несколько раз собирались первого января на "доедалки". Это самое вкусное, что может быть. Ты берешь то, что осталось, складываешь это на общий стол и доедаешь. Так что самое любимое в празднике Новый год - это последние три дня.

У нас в этот раз на канале в праздник два больших новогодних проекта. Первый - 31 декабря мы решили провести эксперимент, и покажем очень хорошо прошедший на других каналах и у нас очень смешной сериал "Бабий бунт, или Война в Новоселково", который, мы считаем, подходит к Новому году, потому что три девушки напиваются там так, что ничего не помнят, и оказываются в деревне. И после этого им надо ужиться с местными бабами. Этот сериал очень хорошо прошел у нас один раз. В этот раз мы хотим показать его 31 декабря, чтобы народ мог расслабиться. А вечером я отдаю на канал свое любимое кино "Овечка Долли" была злая и рано умерла". Считайте, что это будет второй показ. Почти премьера. Потому что мы три года не показывали его нигде - на федеральных каналах. Кино про то, что надо своих близких очень любить. Ну и конечно, самый главный наш новогодний проект - это Всероссийский вокальный конкурс "Новая Звезда"-2019. Мы им гордимся. Мы считаем, что каждый должен петь не за себя, а за свой родной регион. Причем в "Новой Звезде" участвуют абсолютно новые лица - таких не встретишь ни в одном из подобных конкурсов на телевидении. Наши участники исполняют оригинальные, новые песни вживую, а не под фонограмму. Мы все праздники, вначале, будем показывать 8 отборов, а потом два полуфинала и финал. С прошлого года в полуфиналах наши участники поют песни, которые написали специально для них. То есть это будет 26 премьер новых песен. В прошлом году из 24 песен минимум десять были хитами. Скоро выпустим альбом в iTunes со всеми новыми песнями.

Вячеслав Фетисов: Запах мандаринов и хорошее настроение

Новый год для меня - праздник семейный прежде всего. Тот, где запах мандаринов, конфетки в красивых обертках, хорошее настроение. У меня большая часть жизни была связана с играми в это время. Начиная с 18 лет мы часто играли. Лед, соревнования... Но я всегда Новый год считал самым главным семейным праздником. Всегда, когда есть возможность проводить его с семьей, я это делаю. Один раз даже попробовал выступить в роли Деда Мороза. Для дочери своей. Ей тогда было 4 года. Жена купила костюм. Однако... дочка сразу меня распознала. Я старался не подавать вида, но в итоге стать Дедом Морозом для моей дочери у меня не получилось. Больше я не выступаю в этой роли. Хотя сам в детстве в Деда Мороза верил. Сказки у нас были правильно написанные, рассказанные. Это одна из главных составляющих детского счастья - верить в Деда Мороза, в сказки, в красивые истории, которые людей в дальнейшем формируют как личность. Мы с семьей справляли Новый год в разных частях света - и в Москве, и в Северной Америке и на Карибских островах, и везде он весело проходит, когда родные, близкие, друзья собираются за одним столом. Желательно, конечно, чтобы это было в Москве, но иногда получается так, что в других местах.

Многие традиционные блюда в Новый год обязательно должны быть на столе: оливье и красная рыба, которую в свое время с трудом доставали, не говоря уже о красной икре. И, конечно, конфеты и мандарины. Что касается телевизора, в последнее время есть выбор. И он заключается в том, в каком новогоднем огоньке ты принимаешь участие. Это Первый канал или "Россия 1". До этого выбора не было. Первый канал в свое время был единственным источником в новогоднюю ночь всего, что связано с праздником.

В Новый год я хочу, чтобы родные и близкие были живы и здоровы, чтобы была всегда возможность быть полезным, стараться делать свое дело хорошо, как учил меня отец с детства. Помнить, что любой успех прошлого года нужно повторить и приумножить. Желаю всем повторения успехов, которые были в прошлом.

Леонид Якубович: На новогоднем столе будет то, что я приготовлю

Новый год для меня - один из праздников, оставшихся с детства. Тогда все Новые года были огромным праздником, свято верилось, что Дед Мороз есть. И вообще это было замечательно и сказочно. Встречаем Новый год только семьей и только дома. Ни в каком другом месте на планете встречать этот праздник я бы даже и не хотел. Дедом Морозом я был неоднократно, но для своей семьи - никогда. Зато у нас на новогоднем столе будет то, что я приготовлю. Это традиционно. Как раз составляю меню для нашего новогоднего стола. А елку наряжают жена с дочерью. Подарки им уже купил. Но вообще желаю в праздник здоровья своим близким. Мне больше ничего не надо. А читателям "РГ" хочу сказать - пусть за новогодним столом будут все свои. Никого из посторонних. Никого чужих. Так будет вернее!

Эдгард Запашный: Брат называет меня "старовером"

Новый год - единственный праздник на Земле, который объединяет всю планету. Именно в этот день его отмечают все и везде. Для меня важен этот общепланетарный праздник, и я под ним подразумеваю семейственность. Для меня очень важно понятие семьи, и я - сторонник того, чтобы Новый год проводить в кругу близких родственников. Всегда в 12 часов ночи оказаться перед телевизором со всеми своими близкими родственниками: мама, брат, жены, девушки, дети… все это традиция нашей семьи. А дальше я, как правило, еду к коллективу, знаю у них там свой стол. Я отношусь именно к той категории людей, которая во время отдыха большинства людей, работает для того, чтобы другие хорошо отдохнули. Поэтому на протяжении десятка лет у меня обязательно выступления и 31 декабря (как правило, два шоу), и 1 января (одно шоу).

Вижу, как люди в качестве новогодних подарков дарят друг другу билеты на шоу братьев Запашных. Однако это не мешает мне в 12 часов ночи оказаться вместе с семьей. Мой брат называет меня старовером, потому что я сильно привязываюсь к традициям, к вещам, к прошлому. Для меня на столе обязательно должны быть: салат, наш винегрет знаменитый, торт "Наполеон". Моя тетя всю жизнь делала яйцо без желтка, а в нем - икра красная. Обязательно елка живая и подарки с утра и до самого вечера. Причем я больше люблю их дарить, нежели получать. Телевизор удается включить только к 12 ночи. Обязательно обращение президента. Потом - подарки, поцелуи, звонки близким…. Телевизор идет фоном, но если что-то оригинальное вдруг случается, то начинает привлекать внимание. Как Кобзон в свое время в нанайской национальной одежде спел "Мы поедем, мы помчимся на оленях…" Это было круто! Или вдруг анимационные Путин с Медведевым на Первом канале спели мультипликационные частушки. А дальше, как правило, в 2-3 часа ночи у нас включается фильм классического, юмористического характера - с Никулиным, например. Кстати, в 12 часов ночи на Новый год мы с братом как-то заходили к животным. Смотрели они на нас, как на сумасшедших, не понимали, что сейчас будет. Несколько раз приносили им торты. Наших животных трудно удивить кулинарным разнообразием, так что я не могу сказать, что мы можем устроить гастрономический праздник. Нас с братом чаще обвиняют в том, что у нас толстые животные.

В этот Новый год я бы хотел всем пожелать, чтобы люди в принципе читали. Я вижу, что сейчас все больше и больше информации мы получаем из соцсетей, которым нельзя доверять на 100 процентов. А что касается всего остального, то присоединяюсь к общепризнанному: здоровья, счастья, любви в семье и желание любить Родину. Надо заботиться о своей стране. От каждого из нас многое зависит.

Борис Щербаков: В Деда Мороза я, конечно, верил

Мне запомнился Новый год - смена эпохи: это с 1999-го на 2000-й. Мы с Танечкой были в Таиланде, и там руководство отеля (было много людей из России) устроило шикарный прием. А один из самых первых подарков, который я запомнил, принес мой отец: маленькую зеленую машинку. Я сразу пошел с ней играть в песочницу, и у меня ее тут же отобрали более взрослые дети. В Деда Мороза я, конечно, верил. Самим Дедом Морозом не был, а вот когда учились на 3-м курсе, наш курс пригласили в Дубну на детские праздники, и мы там дней 10 работали на елках. Это был хороший заработок и практика: 5-6 елок за день. А потом... Меня не приглашали в Голливуд, поэтому я не отказывал им, говоря, что у меня елки.

Новый год - это надежды всегда на что-то новое: на новую работу, на новое осмысление своих планов, своей жизни, и поправка здоровья. Планов много, хотелось бы, чтобы в течение всего Нового года эти планы осуществились. А встречаю я всегда по-разному, в основном в кругу семьи. Часто, когда Татьяна была не так больна (второй год подряд делает операцию), то мы встречали праздник на даче с соседями. У нас замечательные соседи, и мы к ним в гости приходим, и они к нам. У них огромная семья, в отличие от моей: много детей, внуков. Всем надо подарок какой-то приготовить. Дел много, и радости много. Смотришь в счастливые глаза ребенка, который получил подарок, и сам - словно в детстве. Надеюсь, что Танечка поправится, и мы также продолжим встречать Новые года в кругу наших соседей, близких. Обязательно с оливье. Раньше Татьяна готовила, а теперь покупаем, особенно ищем кулинарию, где хорошо готовят. Для меня оливье - это то, что готовила моя мама, что я запомнил с детства. Там и огурчики должны быть, лучше, если они свежие, но в те времена свежие было достать тяжело, поэтому были соленые. Обязательно зеленый горошек и колбаска докторская вареная. А сейчас приходишь в магазин - чего только не делают. У каждого свой рецепт. В изначальном рецепте француза Оливье даже были икра и креветки. Шампанское - обязательно. Главное - поднять и чокнуться за новые планы, надежды, мечты. И телевизионный "Огонек" - раньше любили смотреть - тогда наша эстрада была менее раскручена, и артистов было гораздо меньше. А сейчас так... Проходишься по каналам. Ну конечно, мой любимый канал - это "Звезда". Потому на Новый год буду смотреть "Звезду". А из пожеланий - здоровья, прежде всего.