Как выбрать идеальный подарок для коллеги на Новый год

В самом разгаре пора новогодних корпоративов, и как никогда актуальным становится вопрос подарков для коллег.

Главное - подойти к выбору с душой, рекомендуют психологи. Они признают, что искать подходящий вариант сложно, но выбирать надо то, что было бы приятно получить самому. При этом слишком дорогой подарок - тоже не лучший вариант, поскольку это может смутить.

"Стоит помнить, что не надо преподносить коллегам, и в том числе начальникам, ненужные вещи", - рассказала "Вечерней Москве" психолог Марина Лисагор.

Что для подарка точно не подходит, так это носки и парфюмерия для мужчин и посуда для женщин. Неуместно также дарить косметику, поскольку можно не угадать с маркой.

Если же в вашей компании играют в "тайного Санту" (когда нужно купить подарок для человека, чье имя выбирается случайным образом), то имеет смысл составить список предпочтений (так называемый wish list).

"Нужно помнить, что ваш подарок - способ сказать человеку спасибо за сотрудничество, работу, за продуктивный год", - уточнила психолог.

При этом почти беспроигрышный вариант, по мнению эксперта, - стандартный набор из шампанского и вкусных конфет.