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Рубрика: Экономика

Как заработать на росте валют после новогодних праздников

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Лемаев, аналитик Forex Club, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com
Названы валюты, которые в 2019 году удивят своими курсами

- Курс рубля, который в уходящем году ослабел более чем на 15 процентов к доллару и более чем на 10 процентов к евро, после Нового года может еще упасть под давлением целого ряда факторов.

Банк России собирается возобновить покупки валюты на внутреннем рынке для нужд Минфина, которые он приостановил в октябре именно для того, чтобы поддержать курс рубля.

Также с 1 января будет повышен НДС. Очень многое будет зависеть и от политики Банка России в отношении ставки.

Кроме того, на рубль, конечно же, будут давить и цены на нефть. Если посмотреть, какой обвал происходит на рынке "черного золота" в моменте, то можно предположить, что снижение нефтяных цен будет происходить и после Нового года. Участники мирового рынка опасаются, что в следующем году рынок будет страдать от переизбытка предложения. Вероятно, при совокупности всех этих факторов в начале следующего года курс рубля несколько упадет и может торговаться около 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

Фото: depositphotos.com
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

Рост курсов иностранных валют можно попробовать использовать, чтобы немного заработать. Например, можно поменять рубли на иностранную валюту перед праздниками.

Однако нужно иметь в виду, что подобные действия будут иметь смысл, если сумма сбережений достаточно крупная. Если же она не очень большая, то это вряд ли имеет смысл менять рубли, поскольку курсы обмена в банках могут существенно отличаться от курса на валютном рынке, естественно в сторону, выгодную банкам.

Это в итоге может съесть большую часть вашей выгоды и даже сделать всю операцию убыточной.

Кроме того, если вскоре вам понадобится большая сумма снова в рублях, например, для крупной покупки, то обмен валюты на рубли также "съест" часть вашей прибыли. Поэтому, прежде чем идти в банк и покупать валюту, подумайте в первую очередь о том, какие приобретения вы будете делать в ближайшее время в новом году. И хорошо продумайте свое решение.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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