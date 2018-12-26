Какие перемены ожидаются на туристическом рынке в следующем году

В 2019 году российский туристический рынок претерпит серьезные структурные изменения, связанные с сокращением количества участников и внедрением инноваций, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В наиболее уязвимом положении окажутся мелкие и средние компании, работающие на массовых туроператорских направлениях (Турция, Тунис, Греция, ОАЭ,Таиланд и пр.). При этом роль крупных игроков на туроператорском рынке возрастет", - отмечают в АТОР. Крупные игроки будут укреплять свои позиции за счет диверсификации бизнеса, расширения портфеля продуктов, внедрения новых технологических решений. Способствовать этому будет наличие у них собственных финансовых резервов.

"Процесс естественного отбора, который начался в кризисном 2014 году, дойдет до кульминационной стадии, после чего рынок станет совершенно другим" - пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В 2019 году будет все интенсивнее проявляться тенденция диджитализации туроператорского бизнеса. Самыми перспективным станут системы динамического пакетирования в реальном времени, новые сервисы бронирования для сферы b2b, онлайн-сервисы для прямых продаж турпакетов и отдельных услуг туристам в интернете. Также будет развиваться технология самостоятельного конструирования туров.

Еще одной тенденцией наступающего года станет региональное сегментирование туристского рынка как на въездном, так и на выездном направлениях.

Пока основной потребительский спрос сосредоточен в городах-миллионниках. Однако, будет усиливаться дифференциация спроса на туристические направления в зависимости от региона, отмечают в АТОР.