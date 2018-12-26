Сразу скажем - сценарий обозревателя "РГ" Павла Басинского, написанный в соавторстве с Анной Пармас и Авдотьей Смирновой к фильму "История одного назначения" номинируется в этот раз на премию "Золотой орел" в числе лучших, и конкуренцию ему составляют сценарии фильмов "Движение вверх" (автор - Николай Куликов) и "Лед" (Андрей Золотарев и Олег Маловичко).

А дальше - по порядку. Кинопремия "Золотой орел" объявила номинантов. Всего по итогам года экспертный совет рекомендовал для голосования: 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых, 25 короткометражных фильмов,15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 19 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2016-2017 года. А также - 25 анимационных фильмов и 43 игровых зарубежных фильма в российском прокате. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги первого тура голосования и представила "шорт-лист" номинантов премии "Золотой орел" за 2018 год. Причем, в него вошли работы, вышедшие с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года.

На звание "Лучшего фильма" года претендуют "Война Анны" Алексея Федорченко, "Движение вверх" Антона Мегердичева и "История одного назначения". А также - "Лед" Алексея Трофима и "Спитак" Александра Котта. Лучшими режиссерами могут стать Алексей Федорченко, Антон Мегердичев или Авдотья Смирнова. Лучшим телефильмом или мини-сериалом может быть названа "Sпарта" Егора Баранова, "Обычная женщина" Бориса Хлебникова и "Остаться в живых" Андрея Малюкова. Лучшие сериалы более 10 серий, по мнению академиков "Золотого орла", - это "Березка" Александра Баранова, "Мост" Константина Статского и Максима Василенко и "Хождение по мукам" Константина Худякова.

Самые сильные неигровые фильмы года - "Довженко. Жизнь в цвету", "Медведи Камчатки. Начало жизни" и "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени". В номинации "Лучший короткометражный фильм" присутствуют "Материя", "Твою мать!" и "Фокусы Менделя". "Лучший анимационный фильм" - "Гофманимада", "Матрос Петр Кошка" и "Пять минут до моря".

Что касается звезд - в уходящем году - много заметных работ, что и отразилось в выборе киноакадемиков. Девочка Марта Козлова, сыгравшая в "Войне Анны", номинируется на "Лучшую женскую роль в кино" вместе с Аглаей Тарасовой ("Лед") и Аленой Чеховой ("Прощаться не будем"). "Лучшая женская роль второго плана" - тут могут быть в выигрыше Светлана Ходченкова ("Довлатов"), Ирина Горбачева ("История одного назначения") и Мария Аронова ("Лед"). "Лучшая женская роль на телевидении" - здесь конкурируют три актрисы: Лидия Вележева ("Березка"), Анна Михалкова ("Обычная женщина") и Анна Чиповская ("Хождение по мукам").

Александр Петров ("Гоголь. Вий") соревнуется сам с собой в фильме "Лед" за звание "Лучшей мужской роли в кино". Но у него еще есть сильный соперник. Это Владимир Машков, сыгравший тренера в "Движении вверх". Два актера из этого же фильма Кирилл Зайцев и Андрей Смоляков претендуют на "Лучшую мужскую роль второго плана". В номинации с ними - также "тяжеловес" Олег Меньшиков ("Гоголь. Вий").

Номинации Александра Петрова на "Золотого орла" названным не исчерпываются. За роль в сериале "Sпарта" он выдвинут на награду "Лучшая мужская роль на телевидении". С ним рядом Андрей Смоляков ("Операция "Сатана") и Андрей Мерзликин ("Хождение по мукам"). Лучшие операторы года, согласно выбору экспертов, это Алишер Хамиходжаев ("Война Анны"), Игорь Гринякин ("Движение вверх") и Михаил Милашин ("Лед").

Полный список всех потенциальных обладателей крылатой статуэтки можно посмотреть на сайте премии. Но нельзя не назвать еще одну номинацию, к которой традиционно приковано всеобщее внимание. Это - "Лучший зарубежный фильм в российском прокате". "Звезда родилась" представлена в ней наряду с "Формой воды" и картиной "Три биллборда на границе Эббинга, штат Миссури". "Оскар" в этом отношении свой выбор сделал еще в начале года. Очередь за "Золотым орлом". Почетная церемония награждения состоится 25 января в 1-м павильоне "Мосфильма".