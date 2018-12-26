Коалиция США заявила о продолжении военной операции в Сирии

Коалиция во главе с США продолжает операцию в Сирии против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Такое заявление сделали в пресс-службе военного объединения.

По словам заместителя командующего силами коалиции Кристофера Гика, террористы являются реальной угрозой для долгосрочной стабильности в этом регионе, и "наша миссия остается неизменной - нанесение полного поражения ДАИШ", - цитирует РИА Новости.

Сообщается, что за неделю в результате авиаударов в долине среднего течения Евфрата коалицией были уничтожены сотни боевиков, а также их плацдармы и объекты снабжения. Кроме того, были атакованы несколько финансовых центров ДАИШ.

В заявлении также указывается, что силы партнеров коалиции продолжают продвигаться через последний опорный пункт террористов в регионе, подавляя боевые позиции боевиков. Ранее поступала информация, что Сирийские демократические силы, которые поддерживают США, вошли в город Хаджин - последний крупный оплот ДАИШ в Сирии.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники проводят военные операции в Ираке и Сирии с 2014 года, причем в САР они действуют без разрешения официальных властей страны.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над ДАИШ в Сирии, в связи с чем, у американских военных больше нет причин там находиться. Военнослужащие США покинут территорию САР в течение 60-100 дней. В Белом доме подчеркнули, что вывод войск говорит не о прекращении борьбы с террористами в Сирии, а о переходе к следующей фазе кампании.