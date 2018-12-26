КС РФ разъяснил порядок начисления налога на имущество

Конституционный суд РФ разрешил не платить налог на приобретенное имущество компаниям и организациям, если у прежнего собственника это имущество не облагалось налогом. Решение вынесено по результатам проверки Налогового кодекса. Проблемы с применением пункта 25 статьи 381 НК возникли сразу у трех компаний.

Согласно тексту закона организации освобождаются от налогообложения "в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми". Однако ЗАО "Инкар" и АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" в 2015-2016 году приобретали автомобили как раз у взаимозависимых лиц (например, лизинговая компания торгует в том числе автомобилями, выпущенными ПАО "КАМАЗ", который имеет в ней долю уставного капитала). Что касается АО "Новая перевозочная компания", то в ее собственность после реорганизации в 2015 году перешли железнодорожные вагоны и автомобили ООО "Сталтранс". В результате три компании получили претензии от налоговиков за не полностью уплаченный налог на имущество.

Опротестовать их в судах общей юрисдикции не удалось. Однако, по мнению предпринимателей, ситуация, когда применение закона "имеет разные экономические и правовые последствия для организаций при налогообложении имущества одной и той же категории в зависимости лишь от формальных условий (источников) его приобретения", нарушает не только конституционный принцип равенства, но также ставит под сомнение право частной собственности и право на свободное использование своих способностей и имущества.

Изучив дело, судьи обосновали свое решение ранее обнародованными позициями КС, поэтому вынесли его без проведения публичных слушаний. Суд, в частности, напомнил, что платить налоги - конституционная обязанность каждого. В то же время в Основном Законе страны указано, что "законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют". Однако в случае компаний - участников данного процесса именно это и произошло.

В Основном Законе Российской Федерации бизнесмены прочли следующее: "законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют"

- Налоговое освобождение действует, если имущество остается в группе взаимозависимых лиц и она продолжает использовать его объекты с условием, что никто из участников группы их друг другу не передает, - отметил КС.

На этом основании, постановили судьи, само положение статьи 381 Налогового кодекса не противоречит Конституции. Однако недоимки в отношении объектов движимого имущества нельзя начислять только лишь в связи с принятием такого имущества на учет в результате реорганизации или ликвидации юрлиц, а также передачи имущества между взаимозависимыми лицами, если до совершения сделки оно не признавалось объектом налогообложения у прежнего собственника. Дела заявителей подлежат пересмотру.