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26.12.2018 22:47
Рубрика: Общество

Война без крови

Игра в страйкбол: куда москвичам отправиться пострелять на праздниках
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Неделя №7756 (293)
Свист пуль над ухом, рокот взрывов, отчаянный крик командира... Это не сцена из боевых действий или фильма о войне, а обычная игра в страйкбол.
Оружие и экипировка в страйкболе внешне максимально приближены к настоящим боевым образцам. Фото: РИА Новости Оружие и экипировка в страйкболе внешне максимально приближены к настоящим боевым образцам. Фото: РИА Новости
Оружие и экипировка в страйкболе внешне максимально приближены к настоящим боевым образцам. Фото: РИА Новости

В этой командной военно-тактической игре условия ведения боя максимально приближены к реальным: форма игроков, оружие, экипировка - если какой-нибудь грибник вдруг случайно набредет на поляну, где схлестнулись две команды, то наверняка подумает, что это либо антитеррористическая операция, либо тренировка спецназа. Пострелять вдоволь и почувствовать себя настоящим солдатом можно как в Москве, так и в Подмосковье - тем более уже совсем скоро начнутся новогодние праздники, и такой активный отдых точно подарит массу ярких эмоций. Сколько стоит это удовольствие и на что стоит в первую очередь обращать внимание новичкам, разбирался обозреватель "РГ".

Курс молодого бойца

В страйкболе есть несколько основных типов игр. Во-первых, это так называемый "милсим" (от military simulation), где форма игроков и боевое задание не просто приближены к реальным, а могут с точностью копировать отдельные исторические периоды и спецоперации. Цель - победить в командном противостоянии. Если, например, одна группа должна ликвидировать вражеского полевого командира, то другая - защитить его. Еще один тип игры называется ARW (от airsoft real war). И здесь уже игру вообще нельзя отличить от реальной битвы - разве что никого не убивают. По правилам даже нельзя иметь в магазине больше патронов, чем имеет реальный прототип - если воюешь с АК-74, то допускается только 30 "пуль". При этом игроки должны быть честны друг с другом - ведь в страйкболе, в отличие от пейнтбола, невозможно понять, было попадание или нет. Стрельба ведется пластиковыми пульками, а не шарами с краской, оставляющими заметные пятна на одежде. Поэтому боец должен сам признаться, что "ранен" или "убит".

Фото: Сергей Михеев
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Многие страйкболисты предпочитают CQB-игры (от close quartersbattle) за их максимальную жесткость и контактность. Бой разворачивается в небольших помещениях, близких к обычным квартирным комнатам, и сражаться приходится на малом расстоянии. При этом мощность стрелкового оружия здесь обычно ниже, чем в полевых играх, - ведь стреляют с меньшей дистанции, и велик риск, что пулька нанесет травму.

Малоопытным стрелкам рекомендуют стартовать с другого типа игр. "Новичкам лучше начинать с так называемых "открытых" игр, предлагаемых большинством страйкбольных клубов. Для участия в таких играх не требуется состоять в команде и можно быть одетым в любую более-менее похожую на военную форму. Часто на таких играх предлагается прокат оборудования", - посоветовал корреспонденту "РГ" руководитель межрегиональной общественной организации "Федерация страйкбола" Дмитрий Гулин. Кстати, именно на первых играх салаги и находят будущих братьев по оружию, создавая собственные команды или вливаясь в другой коллектив.

Пушку покажи

По своему разнообразию страйкбольное оружие мало чем уступает боевому. Стреляют из пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, дробовиков, пулеметов, пистолетов-пулеметов и даже гранатометов. Также широко используют специальные светошумовые гранаты - они, конечно, не такие мощные, как настоящие, но когда такая "лимонка" хлопает над ухом в темноте, мало не покажется - можно даже на несколько секунд оглохнуть.

Стрельба в страйкболе ведется пластмассовыми шарами диаметром 6 мм и весом от 0,2 до 0,3 г. Диапазон скоростей пули при этом обычно варьируется от 90 м/с до 150 м/с. И хотя магазины предлагают автоматы и винтовки, способные выпустить шарик со скоростью 170 м/с и более, это уже считается экстремальной игрой "для отмороженных", потому что такие попадания уже не пройдут безболезненно - как минимум останутся черные синяки.

Береги глаза

В таких играх пристальное внимание уделяется соблюдению техники безопасности. "Самое главное правило - защита глаз сертифицированными очками или масками. Запрещен и прямой физический контакт игрока с игроком - в рукопашную мы не ходим", - продолжает Гулин. По его словам, замеченные в неадекватном поведении игроки "банятся" (им запрещается играть) организаторами на какой-то период или навсегда.

Зимой большая часть страйкбольных игр проводится в закрытых клубах

Полностью избежать травм иногда не удается. Типичное для страйкболиста "ранение" - небольшая ссадина от пульки. Бывалые игроки утверждают, что такой отметиной принято гордиться как показателем активной игры.

Цена игры

В Москве и Подмосковье есть десятки страйкбольных клубов - можно выбрать как открытые локации, так и игру в помещениях. Цены везде примерно одинаковые - 1200-1500 рублей за час игры в крытых клубах, и 13-15 тысяч рублей за организацию многочасового боя для целой группы на открытой подготовленной территории. В целом пакетные предложения для групп выгоднее на 30-40%, поэтому на игру лучше ехать командой. Если охотников пострелять найти не удалось, надо иметь в виду, что в клубах действует правило - чем дольше играешь, тем больше экономишь: например, один час будет стоит 1200 рублей, а два часа - уже 1900 рублей. В стоимость входят прокат оружия, патроны к нему и экипировка.

Советы бывалых бойцов

Фото: РИА Новости
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Тем, кто решил заняться страйкболом более серьезно, стоит подумать о своем комплекте, чтобы не арендовать у клубов инвентарь. Стоимость страйкбольного автомата начинается от 10 тысяч рублей и может доходить до шестизначных цифр - все дело в том, сколько человек готов потратить на оружие. На цену влияет не только качество и характеристики, но и эксклюзивность ствола. Всю необходимую экипировку можно купить примерно за 5 тысяч рублей. Но этот ценник - лишь входной билет в мир страйкбола. "Стандартный комплект обойдется в 40-60 тысяч рублей, но это будет уже оружие достаточно высокого класса и хорошая фирменная экипировка", - рассказал "РГ" игрок страйкбольной команды USS Денис Савицкий.

Кстати

Считается, что страйкбол зародился в Японии после окончания Второй мировой войны. Регулярная армия была распущена, и был введен целый ряд ограничений на использование огнестрельного оружия. Именно тогда стали появляться первые образцы страйкбольных автоматов и винтовок. Чтобы обойти условия капитуляции, с ними стали тренироваться и отрабатывать тактику бойцы сил самообороны. Кроме того, внешне ничем не отличавшееся от боевого, такое оружие снискало высокую популярность у коллекционеров.

Инфографика "РГ"/ Михаил Шипов/ Иван Пышечкин
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