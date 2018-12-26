Новости

Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 19:14
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 19:03
СМИ: Украина передаст патриарху Константинопольскому усадьбу Януковича 18:59
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ 18:54
Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке 18:45
Поставщики из ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах Москвы 18:42
Квинси Промес близок к уходу из "Севильи" 18:42
Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики 18:39
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ 18:17
Путин: РФ должна повысить конкурентноспособность экономики 18:13
Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика" 17:58
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе 17:54
Путин пообещал поддержку несырьевого экспорта 17:40
На трассу Ялта-Севастополь обрушились глыбы весом три тонны 17:37
Сирию могут вернуть в Лигу арабских государств 17:33
В центре Москвы открылся большой рождественский магазин 17:12
"Буханке" продлили жизнь на три года 17:12
Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу 17:03
МИД РФ: Авиаудары Израиля - грубое нарушение суверенитета Сирии 17:02
МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе 16:59
Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был родственником жертв 16:38
Мьянмским слонятам из "Уголка дедушки Дурова" ищут имена 16:36
Как выбрать идеальный подарок для коллеги на Новый год 16:28
Патриарх Кирилл назвал "провалом" итоги "объединительного собора" в Киеве 16:23
Прямой госдолг Украины составил более 74 млрд долларов 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 18:42
Рубрика: Спорт

Квинси Промес близок к уходу из "Севильи"

Текст: Данила Жиляев

Бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за испанскую "Севилью", близок к тому, чтобы покинуть андалусийцев. Как утверждает голландский портал Elfvoetbal, дни футболиста в команде сочтены.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
СМИ: Массимо Каррера вернется в Российскую премьер-лигу

По данным источника, тренерский штаб клуба недоволен Промесом, который в 22 матчах за команду не показал ожидаемой результативности, забив лишь один мяч - в Лиге Европы в ворота турецкого "Акхисара". Он был куплен, напомним, за 20 миллионов евро, и пока, по мнению руководства "Севильи", это вложение себя не оправдывает. Промес при этом не единственный, с кем клуб в ближайшее время может расстаться.

Отмечается, что в схожем положении оказался и колумбийский нападающий Луис Мурьель, чьи показатели также не устраивают руководителей "Севильи". Вместе с тем, клуб намерен продлить контракты с лидерами - Виссамом Бен Йеддером и Андре Силвой. Также "Севилья" намерена купить у "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади.

Действующий контракт Квинси Промеса с "Севильей" рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в испанскую команду из московского "Спартака", за который выступал с 2014 по 2018 год, провел 115 матчей и забил 59 мячей. С "красно-белыми" он стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны. Многие эксперты считают именно его уход главной причиной последовавшего спада "Спартака" и кризиса, в результате которого в команде сменился главный тренер.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ
На Украине закончилось военное положение
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию