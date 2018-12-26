Квинси Промес близок к уходу из "Севильи"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за испанскую "Севилью", близок к тому, чтобы покинуть андалусийцев. Как утверждает голландский портал Elfvoetbal, дни футболиста в команде сочтены.

По данным источника, тренерский штаб клуба недоволен Промесом, который в 22 матчах за команду не показал ожидаемой результативности, забив лишь один мяч - в Лиге Европы в ворота турецкого "Акхисара". Он был куплен, напомним, за 20 миллионов евро, и пока, по мнению руководства "Севильи", это вложение себя не оправдывает. Промес при этом не единственный, с кем клуб в ближайшее время может расстаться.

Отмечается, что в схожем положении оказался и колумбийский нападающий Луис Мурьель, чьи показатели также не устраивают руководителей "Севильи". Вместе с тем, клуб намерен продлить контракты с лидерами - Виссамом Бен Йеддером и Андре Силвой. Также "Севилья" намерена купить у "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади.

Действующий контракт Квинси Промеса с "Севильей" рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в испанскую команду из московского "Спартака", за который выступал с 2014 по 2018 год, провел 115 матчей и забил 59 мячей. С "красно-белыми" он стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны. Многие эксперты считают именно его уход главной причиной последовавшего спада "Спартака" и кризиса, в результате которого в команде сменился главный тренер.