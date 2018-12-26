Легкомоторный самолет упал на жилой район в США

В американском штате Южная Дакота разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел в городе Су-Фолс. В результате крушения оказались повреждены четыре жилых дома, два из них сильно разрушены.

Пока погибший только один - это пилот самолета. "Но могут быть еще жертвы, так как спасательная операция продолжается", - цитирует РИА Новости представителя менеджера по чрезвычайным ситуациям Регана Смита. На место происшествия также прибыли специалисты Национального совета по безопасности на транспорте. Они начали свое раследование, сообщает телеканал CNN.