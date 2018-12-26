Ливан пожалуется в Совбез ООН на действия Израиля

Как заявил 26 декабря министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос, Бейрут направит в Совбез ООН жалобу на действия Израиля.

Речь идет об авиаударе вечером 25 декабря, нанесенном шестью истребителями-бомбардировщиками F-16 из воздушного пространства Ливана. Израильские самолеты не только вторглись в ливанское пространство, но и стали угрозой двум пассажирским самолетам, заходящим на посадку.

Как отметил ранее премьер-министр Ливана Саад Харири, истребители ВВС Израиля только чудом не задели пассажирские самолеты.