Мандат передан однопартийцу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Сидякина А.Г., избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия", Центральная избирательная комиссия РФ постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия", Менделевичу Б.Д. (региональная группа N13 "Республика Татарстан (Татарстан)", N12). Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала депутата Менделевича Б.Д. и выдала ему удостоверение об избрании.