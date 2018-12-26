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26.12.2018 13:22
Рубрика: Власть

Медведев назвал критерии для определения социального предпринимательства

Текст: Владимир Кузьмин
Социальные предприятия будут внесены в единый реестр и смогут рассчитывать на господдержку в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству.
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Кабинет министров на последнем в уходящем году заседании одобрил поправки в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, устанавливающие четкие критерии для определения социального предпринимательства. Это позволит обеспечить адресную государственную поддержку таким предприятиям в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству. Сведения о социальных предприятиях будут вносить в единый реестр.

Фото: depositphotos.com
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Социальным предпринимателем, во-первых, будет считаться бизнесмен, работающий в сфере оказания общественно полезных услуг, таких как экология, образование, культурно-просветительская деятельность. "При этом доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50 процентов", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во-вторых, социальный предприниматель должен брать на работу людей, которым сложно трудоустроиться, в том числе инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста, многодетных родителей, выпускников детских домов. Доля таких работников должна составлять не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.

В-третьих, социальное предприятие должно обеспечивать доступ товаров, которые были произведены социально уязвимыми категориями граждан, к рынку сбыта. "Такая поддержка необходима, чтобы продукция, которая обычно производится в малых объемах, часто вручную, ориентирована на конкретного потребителя, попала на рынок", - сказал председатель правительства.

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