Медведев назвал критерии для определения социального предпринимательства

Социальные предприятия будут внесены в единый реестр и смогут рассчитывать на господдержку в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству.

Кабинет министров на последнем в уходящем году заседании одобрил поправки в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, устанавливающие четкие критерии для определения социального предпринимательства. Это позволит обеспечить адресную государственную поддержку таким предприятиям в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству. Сведения о социальных предприятиях будут вносить в единый реестр.

Социальным предпринимателем, во-первых, будет считаться бизнесмен, работающий в сфере оказания общественно полезных услуг, таких как экология, образование, культурно-просветительская деятельность. "При этом доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50 процентов", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во-вторых, социальный предприниматель должен брать на работу людей, которым сложно трудоустроиться, в том числе инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста, многодетных родителей, выпускников детских домов. Доля таких работников должна составлять не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.

В-третьих, социальное предприятие должно обеспечивать доступ товаров, которые были произведены социально уязвимыми категориями граждан, к рынку сбыта. "Такая поддержка необходима, чтобы продукция, которая обычно производится в малых объемах, часто вручную, ориентирована на конкретного потребителя, попала на рынок", - сказал председатель правительства.