МИД РФ призвал западных кураторов удержать Киев от новых провокаций

Москва рассчитывает, что Запад не позволит Украине пойти на новые провокации в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", - сказала она.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже заявлял, что запланирован новый проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Есть предположения, что это может произойти в конце декабря. При этом украинская сторона намерена пригласить на корабли представителей ОБСЕ и различных международных организаций.

25 ноября два катера и буксир ВМС Украины нарушили правила прохода через Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками. Украинских моряков арестовали. Москва назвала попытку несогласованного прохода провокацией.