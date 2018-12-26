Минфин удачно провел последний в году аукцион по ОФЗ

Минфин разместил весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последнем в 2018 году недельном аукционе. Это следует из сообщения, опубликованного ведомством.

Минфин размещал "короткие" ОФЗ с погашением 15 декабря 2021 года. Объем предложения составил 7,293 миллиарда рублей, все бумаги удалось полностью продать при повышенном спросе 19,937 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,3 процента годовых, следует из сообщения министерства.

На прошлой неделе Минфин попытался разместить ОФЗ на 25,13 миллиарда рублей, однако аукционы оказались неудачными: инвесторы купили бумаг лишь на 3,43 миллиарда рублей. Таким образом, министерство сильно сократило объем предложения на аукционе 26 декабря.

Успешному размещению способствовали локальный спрос на "короткие" ОФЗ и выплата купона на 8,2 миллиарда рублей по бумагам другого выпуска, следует из обзора аналитиков "ВТБ Капитала". Помимо этого, предлагаемый объем стал самым маленьким за период с 10 октября, отмечается в обзоре.