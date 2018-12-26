Новости

Прямой госдолг Украины составил более 74 млрд долларов 16:11
Суд оставил под арестом второго обвиняемого в изнасиловании дознавателя 16:08
Названа самая многочисленная тургруппа в Беларуси в 2018 году 16:00
СМИ: Массимо Каррера вернется в Российскую премьер-лигу 15:56
Слепов стал победителем в спринте на "Ижевской винтовке" 15:49
Видео: В Крыму сильный камнепад нарушил движение на трассе 15:48
В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка 15:39
Под Костромой жителя Коми осудили на 13 лет за убийство девочки 15:38
Как стильно украсить новогоднюю елку 15:37
Французские криминалисты устроили забастовку 15:32
На Украине закончилось военное положение 15:32
Новый бюджетный кроссовер появится в России в 2019 году 15:16
В Пскове археологи нашли древние нательные крестики 15:10
В США сексуальность перепелов изучали за счет бюджета 15:05
Посольства США закупают шпионское оборудование для использования за рубежом 15:03
Скандал в Житомире: Святого Николая назвали сепаратистом и уволили 15:00
Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве 14:57
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки рассказал о мотивах 14:56
Минфин удачно провел последний в году аукцион по ОФЗ 14:55
Партия красной икры из интернет-магазинов оказалась альгином 14:54
Украина за месяц военного положения не пустила 1600 российских мужчин 14:43
На Кубани суд оставил без изменений решение по делу рэпера Хаски 14:42
В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании 14:29
Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года 14:25
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 14:55
Рубрика: Экономика

Минфин удачно провел последний в году аукцион по ОФЗ

Текст: Роман Маркелов

Минфин разместил весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последнем в 2018 году недельном аукционе. Это следует из сообщения, опубликованного ведомством.

Минфин снизит экспортную пошлину на нефть на 35 процентов

Минфин размещал "короткие" ОФЗ с погашением 15 декабря 2021 года. Объем предложения составил 7,293 миллиарда рублей, все бумаги удалось полностью продать при повышенном спросе 19,937 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,3 процента годовых, следует из сообщения министерства.

На прошлой неделе Минфин попытался разместить ОФЗ на 25,13 миллиарда рублей, однако аукционы оказались неудачными: инвесторы купили бумаг лишь на 3,43 миллиарда рублей. Таким образом, министерство сильно сократило объем предложения на аукционе 26 декабря.

Успешному размещению способствовали локальный спрос на "короткие" ОФЗ и выплата купона на 8,2 миллиарда рублей по бумагам другого выпуска, следует из обзора аналитиков "ВТБ Капитала". Помимо этого, предлагаемый объем стал самым маленьким за период с 10 октября, отмечается в обзоре.

Экономика Финансы Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине закончилось военное положение
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию