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26.12.2018 20:17
Рубрика: Экономика

От предложения нельзя отказаться

Минфину удался последний в этом году аукцион по ОФЗ
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Минфин завершил недельные аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в этом году на мажорной ноте. На единственном аукционе 26 декабря при повышенном спросе был продан весь предложенный инвесторам объем бумаг. Дело в локальном интересе и сокращенном предложении, считают аналитики.

Минфин размещал вчера "короткие" ОФЗ с погашением 15 декабря 2021 года. Объем предложения составил 7,293 миллиарда рублей, все бумаги удалось полностью продать при повышенном спросе на уровне 19,937 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,3 процента годовых, говорится в сообщении министерства.

Минфин в 2019 году планирует активнее работать на рынке ОФЗ для населения. Вероятно, инвесторам будут предлагаться и евробонды

Успешному размещению способствовали локальный спрос на "короткие" ОФЗ и выплата купона на 8,2 миллиарда рублей по бумагам другого выпуска, следует из ежедневного обзора аналитиков "ВТБ Капитала". Помимо этого, предложенный минфином объем стал самым маленьким за период с 10 октября, отмечают эксперты.

Министерство сильно сократило предложение на аукционе 26 декабря. На прошлой неделе минфин попытался разместить ОФЗ на 25,13 миллиарда рублей, однако аукционы оказались неудачными: инвесторы купили бумаг лишь на 3,43 миллиарда рублей.

Тогда на настроение инвесторов, запросивших большие премии, повлияла совокупность негативных факторов - дешевеющая нефть, ослабевший рубль, санкционные риски, указывал старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Интерес покупателей также сильно ограничивала пора рождественских праздников. Скорее всего, последнее обстоятельство заметно повлияло и на решение минфина провести 26 декабря только один аукцион с пониженным объемом предложения.

Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики

С начала года минфин разместил ОФЗ немногим более чем на триллион рублей. План ведомства на следующий год - занять почти 2,5 триллиона рублей. В конце декабря первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов признавал, что такой план будет нелегко выполнить из-за неопределенности в связи с расширением санкций США на покупку новых выпусков российского госдолга. По словам Силуанова, минфин в 2019 году будет активнее работать на рынке ОФЗ для населения (ОФЗ-н), а при нехватке ресурсов использует остатки, скопившиеся на казначейских счетах. Также министерство планирует размещать еврооблигации, номинированные в евро и, возможно, в китайских юанях, уточнял Силуанов.

Геополитическая напряженность повышала страновую риск-премию России, следует из свежего комментария Банка России по ликвидности и финансовым рынкам. По этой же причине привлекательность российских ОФЗ, начавшая было восстанавливаться в октябре, в ноябре снова снизилась, подчеркивает ЦБ.

Нерезиденты принимали участие в аукционах минфина, но крупные продажи бумаг на вторичном рынке в целом снизили их вложения на 15 миллиардов рублей. В целом же вложения иностранных инвесторов в российский госдолг по состоянию на ноябрь оставались примерно на одном и том же уровне с середины сентября 2018 года, говорится в комментарии Банка России.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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