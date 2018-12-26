Минск возглавил рейтинг зимних путешествий в СНГ у российских туристов

Майку туристического лидера уже долгое время удается удерживать белорусской столице. И в уходящем году Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий российских туристов. Эти данные предоставили в аналитическом агентстве " ТурСтат ".

Любознательным путешественникам из Союзного государства хочется своими глазами оценить пленительность архитектуры средневековых замков, зимнюю гармонию и атмосферу духовной жизни города, которая в начале прошлого века притягивала к себе и Альберта Эйнштейна. В столице гармонично соседствуют сохранившиеся здания довоенной постройки, стилистика ампира и современная архитектура. Гости, как правило, обращают внимание на камерную торжественную атмосферу города, гостеприимство и философскую рассудительность белорусов.

Всего в часе езды от столицы манит в свои лабиринты знаменитый Мирский замок, включенный в список наследия ЮНЕСКО. А от него уже и рукой подать и до Несвижского дворца, строительством которого руководил итальянский архитектор Джованни Бернардони. Кстати, говорят, что в нем и сегодня счастливчикам удается пожить в покоях Радзивиллов. Въезд - по мощенной брусчаткой дорожке через замковые ворота. Есть у замка и свой призрак. По легенде, в нехорошие времена в нем появляется Черная панна - красивая женщина в черных одеждах.

А недалеко от столицы, например, на озере Нарочь россиян по традиции будут гостеприимно встречать современные санатории, которые за последние годы значительно улучшили условия проживания. Стоит напомнить, что в синеокой готовы оказать свои терапевтические услуги свыше 100 курортных центров.

Главный плюс поездок в Беларусь, напоминают в турагентстве, - отсутствие языкового барьера и комфортный способ передвижения. А некоторые особо экономные туристы добираются из "Третьего Рима" в столицу неподражаемых драников на пригородных электричках через Вязьму, Смоленск или Оршу. Здесь их встретит и свой "Колизей", так именуют минчане олимпийский стадион "Динамо", и даже стена Цоя.

В первую десятку городов СНГ у туристов этой зимой также входят Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане, а также Ашхабад в Туркменистане.

И еще несколько слов о коммерческой стороне рождественских каникул. Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание. В среднем зимняя поездка длится 3-5 дней.

Туры на горнолыжные курорты Беларуси Логойск и Силичи, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, курорт Чимбулак в Алма-Ате в Казахстане пользуются наибольшей популярностью у туристов.